Джоді Фостер уперше за довгий час сфотографували з молодшим сином

60-річна володарка "Оскара" вийшла на прогулянку зі своєю дружиною Александрою Гедісон і сином Кітом.

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Джоді Фостер, попри всесвітню популярність, веде дуже закритий спосіб життя і рідко з'являється на голлівудських тусовках. І ще рідше її можна побачити разом із її синами — Чарльзом (нар. 1998) і Крістофером "Кітом" (нар. 2001). Так що для шанувальників стало сюрпризом, що її молодший син виріс і став вищим за свою знамениту матір. Про це пише Daily Mail.

Джоді та її родину зняли під час прогулянки в Нью-Йорку. Востаннє папараці фотографували її в компанії сина влітку 2021 року.

60-річна Джоді, її дружина, 53-річна акторка Александра Гедісон і Крістофер здійснили довгу прогулянку від району Вест-Віллідж на Мангеттені до Рокфеллер-центру в центрі Мангеттену.

Джоді Фостер із дружиною та сином

Джоді ділить Кіта, а також 24-річного сина Чарльза зі своєю колишньою партнеркою, кінопродюсеркою Сідні Бернард.

Вона та Сідні розлучилися в травні 2008 року після 15 років спільного життя.

Вони почали зустрічатися в 1993 році після знайомства на зйомках романтичної драми "Соммерсбі".

І Кіт, і Чарльз були зачаті в результаті ЕКЗ, але Джоді ніколи не розкривала особистість батька хлопчиків.

Джоді Фостер із синами

Вона також поставила собі за мету триматися якомога далі від голлівудського життя. Вона взяла їх на церемонію "Золотий глобус" у 2013 році і у своїй промові подяки назвала своїх синів приголомшливими, сказавши, що вони спонукають її "дихати й розвиватися".

Дворазова володарка премії "Оскар" раніше зізналася в інтерв'ю, що в міру того, як її хлопчики дорослішають, їй важче їх відпускати.

"Відпустити було непросто. І це те, що я роблю зараз. Це постійне занепокоєння. І це те, що чекає на будь-якого батька. Те, що вони сплять, не означає, що ти перестаєш про них турбуватися. Є перемикач, який вмикається й ніколи не вимикається", — говорила акторка.

Після розставання із Сідні у 2009 році в Джоді почалися романтичні стосунки зі сценаристкою та продюсеркою Сінді Морт.

Говорять, що вони познайомилися під час роботи над психологічним трилером "Відважний" у 2006 році.

Повідомляється, що Джоді була спустошена після того, як Сінді закінчила їхній недовгий роман у вересні 2009 року.

П'ять років по тому зірка "Мовчання ягнят" таємно одружилася з акторкою та режисеркою Александрою Гедісон.

Вони були разом рік, перш ніж уклали шлюб.

Нагадаємо, після довгої творчої перерви Джоді Фостер виконала головну роль у четвертому сезоні культового серіалу "Справжній детектив: Нічна країна".

Тизер серіалу "Справжній детектив" із Джоді Фостер

Їй дісталася роль детектива Ліз Денверс, яка розслідує загадкові зникнення працівників арктичної дослідницької станції на Алясці.