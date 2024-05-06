61-летняя Джоди Фостер с женой Александрой Хедисон посетили гала-вечер в Лос-Анджелесе (фото)

На звездном мероприятии присутствовали многие знаменитости. Для своего выхода Джоди Фостер выбрала строгий брючный ансамбль.

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Звезда Голливуда Джоди Фостер с женой Александрой Хедисон 4 мая посетили 19-й ежегодный гала-концерт Музея Хаммера в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Ежегодный гала-концерт помогает "отдать должное художникам и деятелям культуры, которые своей работой внесли огромный вклад в жизнь общества", говорится на официальном сайте звездного мероприятия.

Джоди Фостер надела шикарный красный костюм, состоящий из двубортного пиджака и брюк в тон. К своему строгому наряду актриса "Молчания ягнят" подобрала черные туфли-лодочки с закрытым носком. Она держала в руке цветной клатч, в котором были оттенки синего, черного, желтого и белого цветов. Фостер дополнила свой ансамбль парой изящных сережек, а также ожерельями на золотой цепочке, придавшими ей яркий блеск. Светлые волосы звезды были уложены набок. Для вечернего выхода она нанесла достаточной сдержанный макияж.

Джоди Фостер с женой Александрой Хедисон Фото: Getty Images

Джоди сопровождала ее партнерша Александра Хедисон, с которой она связала себя узами брака в 2014 году. Фотограф была в стильном длинном платье с золотым и черным узором. Хедисон дополнила образ черным пиджаком, а также надела пару черных сандалий с открытым носком. Пара сверкнула веселыми улыбками, когда они остановились для короткой совместной фотосессии на звездном гала-концерте.

Джоди Фостер и Александра Хедисон Фото: Getty Images

Ранее, 19 февраля, Джоди Фостер рассказала, как во время съемок оказалась в пасти льва. Все члены съемочной группы убежали, забрав свое оборудование.