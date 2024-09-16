Джоді Фостер уперше у своїй кар'єрі стала лауреатом премії "Еммі" (фото, відео)

Зірка "Ілюзії польоту" вийшла на червону доріжку зі своєю коханою Александрою Гедісон. Пара вступила в одностатевий шлюб у квітні 2014 року.

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Американська акторка, режисерка і продюсерка Джоді Фостер 15 вересня з'явилася в компанії своєї дружини Александри Гедісон на 76-й церемонії вручення премії "Еммі" в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

61-річна оскароносна акторка мала чудовий вигляд у простій довгій темно-синій сукні без рукавів, проходячи червоною доріжкою театру Peacock. Свій елегантний образ зірка "Мовчання ягнят" доповнила тонким бронзовим поясом і кількома золотими прикрасами, включно з лаконічними сережками і масивним браслетом.

Зірка Голлівуду обдарувала всіх своєю милою посмішкою, обіймаючи 55-річну Александру. Кохана Джоді Фостер була в довгій сукні на одне плече з коричневими і чорними косими вертикальними смужками, посипаними паєтками. Джоді та Александра вклали волосся і підкреслили свою природну красу за допомогою легкого макіяжу.

Джоді Фостер із дружиною Александрою Гедісон Фото: Getty Images

Фостер була номінована на премію "Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або антології" за свою роботу у фільмі "Справжній детектив: Нічна країна". Це була її перша премія "Еммі" в акторській категорії.

Виступаючи перед публікою, акторка назвала Александру "коханням усього свого життя". Відомо, що пара одружилася у квітні 2014 року після року стосунків.

Раніше, 6 травня, Фокус писав про те, що 61-річна Джоді Фостер з дружиною Александрою Гедісон відвідали гала-вечір у Лос-Анджелесі.