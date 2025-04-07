Рідкісна поява: Джоді Фостер вийшла у світ із молодшим сином (фото)

62-річна двічі оскароносна американська акторка Джоді Фостер відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize в Санта-Моніці, а компанію на червоній доріжці їй склав 23-річний син Кіт, молодший із двох дітей зірки.

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Про це пише Hello.

Джоді позувала численним фотографам у повністю білій сукні-халаті без рукавів з коміром. Образ доповнювали білий клатч і туфлі з відкритою п'ятою в тон.

Кіт мав елегантний вигляд у класичному темно-синьому костюмі в поєднанні з білосніжною сорочкою і краваткою-метеликом у горошок. Молодий чоловік традиційно був в окулярах.

Як і його старший брат, 26-річний Чарлі, він намагається триматися подалі від уваги публіки. Джоді та її колишній партнер Сідні Бернар підтримали таке рішення синів. Тому кожна їхня поява перед камерами викликає ажіотаж у ЗМІ.

Джоді Фостер та її син Кіт Фото: Getty

Джоді та Сідні розлучилися 2008 року, а пізніше акторка вийшла заміж за фотографа Александру Хедісон.

Чому Джоді тримає своїх синів подалі від уваги

В інтерв'ю 2018 року Джоді пояснювала, чому конфіденційність така важлива, коли справа стосується виховання її синів.

"Я знаю, що занадто великі небезпеки, пов'язані з участю батьків у нашому виді мистецтва. Мій старший син зараз все більше цікавиться акторством, і я рада, що він виявив це пізно. Мій молодший син дуже сором'язливий, і я можу обіцяти вам, що він ніколи не стане актором", — говорила актриса.

Якщо Кіт продовжує залишатися в тіні, то Чарлі зацікавився кіноіндустрією і нещодавно приєднався до своєї знаменитої мами на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США 2025 року, де Джоді була номінована за роль у четвертому сезоні серіалу "Справжній детектив: Нічна країна".

Вона отримала низку нагород, включно із "Золотим глобусом" і "Еммі". На церемонії вручення премії "Золотий глобус" вона згадала у виступі своїх синів:

"Я просто хочу подякувати своїй родині. Тому що Кіт, мій син-науковець, і Чарлі, мій син-актор, який розпочинає свою кар'єру, сподіваюся, ви розумієте радість, таку радість, яка приходить від виконання справді важкої, значущої, хорошої роботи. Отже, мої хлопчики, я люблю вас, і це, звичайно, для вас".

Раніше Фостер підкреслювала, що вона щаслива спостерігати, як її сини починають свій власний шлях.

"Вони в тому віці, коли починають свою кар'єру. І вони досить невпевнені в тому, що станеться. Але щоразу, коли вони отримують радість, наприклад, "Я отримав A" або "Я отримав цю роботу" чи "Я пройшов прослуховування", моє серце просто наповнюється 14 разів", — відверто розповіла акторка.

Раніше Фокус писав, що Джоді Фостер розповіла, як під час зйомок опинилася в пащі лева.