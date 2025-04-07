Не "мама": каким было первое слово племянника Кейт Миддлтон

18-месячный Иниго, первенец 38-летнего Джеймса Миддлтона, брата принцессы Уэльской, который с детства растет в окружении шести собак, удивил родителей, когда сказал свое первое слово.

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И это было не "мама", пишет Hello.

У Джеймса и его жены Ализе – четыре кокер-спаниэля в возрасте от 4 до 14 лет и два золотистых ретривера. Все они ведут себя безупречно — быстро подчиняются командам и обучены смотреть прямо в камеру, когда их фотографируют.

По словам Джеймса, для него настоящий вызов: встать рано утром, накормить всех собак, затем – накормить Иниго и отвезти его в ясли.

"Он провел первый год своей жизни, думая, что он собака. Он ползал на четвереньках, и было забавно за этим наблюдать. Его первым словом было "гав". Но он любит собак, особенно Ислу — он обнимает ее за шею и прижимает к себе. Он любит общаться с животными — он кричит на кур и знает, какой звук издает корова. Он разделяет многие из моих увлечений — тракторы, овцы и собаки", – признается счастливый отец.

Маленький Иниго растет в окружении собак

Жена Джеймса, Ализе, французский финансовый аналитик, с которой Джеймс впервые встретился в 2018 году, когда его любимая собака Элла подошла к ее столику в лондонском клубе, тоже любит собак. Животные отвечают ей взаимностью.

"За эти годы она выстроила свои собственные отношения и часто выходит гулять и бегать с ними", – говорит брат будущей королевы.

Мужчина признается, что умение заботиться о собаках очень помогло ему в отцовстве:

"Я меньше беспокоюсь о смене подгузников, так как за эти годы я убрал достаточно какашек! И нужно иметь терпение, нельзя торопить события. Я часто смотрю на Ализе и говорю: "Что мы делали до того, как у нас появился Иниго? Что мы делали со всем этим временем?" Но это, как и все в жизни, — ты развиваешься и меняешься. Ты можешь оглядываться на прошлое и наслаждаться воспоминаниями, но не гоняться за ними сегодня, так как это пустая трата энергии".

Джеймс Миддлтон написал книгу об Элле, своей самой любимой собаке

Мальчик родился в октябре 2023 года. Уже вскоре Джеймс показал первые фото сына и назвал его имя.

Ранее Фокус писал, какой была первая встреча будущей жены Джеймса с его знаменитой сестрой Кэтрин.