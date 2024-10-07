Была в одной рубашке: брат Кейт Миддлтон рассказал о знакомстве своей будущей жены с сестрой

Встреча Ализе с семьей сестры своего жениха была спонтанной, однако Кейт одобрила выбор Джеймса.

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Меган Маркл описывала свое первое знакомство с Кейт Миддлтон как неприятный опыт, выставив принцессу Уэльскую нетактичной и недружелюбной. Однако брат будущей королевы Джеймс Миддлтон своим рассказом о знакомстве сестры с его тогда еще невестой, французским финансистом Ализе Тевене, опроверг снобизм и гордыню жены принца Уильяма. В своих мемуарах "Знакомьтесь, Элла: собака, спасшая мою жизнь" он вспомнил момент, когда семья Кэтрин, включая его муж и их трех детей, познакомились с девушкой, пишет Daily Mail.

По словам Джеймса, эта встреча была случайной и очень неформальной. Семья будущего короля заехала в гости на выходные к Джеймсу в дом его родителей в Баклбери, Беркшир, после посещения свадьбы неподалеку.

"Я собирался отнести чашку Ализе, когда она появилась в дверях кухни. Она только что встала с кровати, ее волосы все еще растрепаны, и на ней одна из моих рубашек. В таких ситуациях Ализе — настоящая француженка. Она не паникует и не спешит наверх, чтобы одеться. Вместо этого она просто тепло приветствует всех, как будто нет ничего необычного в том, чтобы впервые встретиться с сестрой и зятем своего парня, будучи одетой только в большую мужскую рубашку", – пишет он.

Книга воспоминаний Джеймса Миддлтона уже вышла из печати

Ализе поздоровалась с гостями.

""Привет", — говорит она, протягивая руку, и вскоре мы все без малейшей неловкости болтаем, а дети задают всевозможные дерзкие вопросы со скоростью 100 миль в час. А потом мы все разговариваем и смеемся, как будто она уже много лет является частью семьи", – продолжил Джеймс.

Он добавил, что на следующий день, когда семья Уильяма уезжала домой, Кейт обняла брата и прошептала ему на ухо "Она просто замечательная".

В прошлом месяце Джеймс и Ализе отметили третью годовщину свадьбы.

В свою очередь Меган Маркл в документальном сериале Netflix "Гарри и Меган" утверждала, что ее невестка с самого начала была настроена против нее из-за ее более неформального стиля. Жена Гарри вспомнила, как она была "босиком" и в рваных джинсах, когда впервые встретила Кейт, и сказала, что "официальная" будущая королева и другие члены королевской семьи посчитали резким то, что она бросилась обниматься.

Ранее Фокус писал, как брат Кейт Миддлтон отреагировал на новость о завершении сестрой курса химиотерапии. Об этом принцесса Уэльская сообщила в начале сентября.