Була в одній сорочці: брат Кейт Міддлтон розповів про знайомство своєї майбутньої дружини із сестрою

Зустріч Алізе з сім'єю сестри свого нареченого була спонтанною, проте Кейт схвалила вибір Джеймса.

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Меган Маркл описувала своє перше знайомство з Кейт Міддлтон як неприємний досвід, виставивши принцесу Уельську нетактовною і недружелюбною. Однак брат майбутньої королеви Джеймс Міддлтон своєю розповіддю про знайомство сестри з його тоді ще нареченою, французькою фінансисткою Алізе Тевене, спростував снобізм і гординю дружини принца Вільяма. У своїх мемуарах "Знайомтеся, Елла: собака, що врятувала моє життя" він згадав момент, коли сім'я Кетрін, включно з його чоловіком і їхніми трьома дітьми, познайомилися з дівчиною, пише Daily Mail.

За словами Джеймса, ця зустріч була випадковою і дуже неформальною. Сім'я майбутнього короля заїхала в гості на вихідні до Джеймса в будинок його батьків у Баклбері, Беркшир, після відвідування весілля неподалік.

"Я збирався віднести чашку Алізі, коли вона з'явилася в дверях кухні. Вона щойно встала з ліжка, її волосся все ще розпатлане, і на ній одна з моїх сорочок. У таких ситуаціях Алізе — справжня француженка. Вона не панікує і не поспішає нагору, щоб одягнутися. Натомість вона просто тепло вітає всіх, наче немає нічого незвичайного в тому, щоб уперше зустрітися із сестрою і зятем свого хлопця, будучи одягненою тільки у велику чоловічу сорочку", — пише він.

Книга спогадів Джеймса Міддлтона вже вийшла друком

Алізе привіталася з гостями.

""Привіт", — каже вона, простягаючи руку, і незабаром ми всі без найменшої ніяковості балакаємо, а діти ставлять усілякі зухвалі запитання зі швидкістю 100 миль на годину. А потім ми всі розмовляємо і сміємося, наче вона вже багато років є частиною сім'ї", — продовжив Джеймс.

Він додав, що наступного дня, коли сім'я Вільяма від'їжджала додому, Кейт обійняла брата і прошепотіла йому на вухо "Вона просто чудова".

Минулого місяця Джеймс і Алізе відзначили третю річницю весілля.

Натомість Меган Маркл у документальному серіалі Netflix "Гаррі і Меган" стверджувала, що її невістка від самого початку була налаштована проти неї через її більш неформальний стиль. Дружина Гаррі згадала, як вона була "босоніж" і в рваних джинсах, коли вперше зустріла Кейт, і сказала, що "офіційна" майбутня королева та інші члени королівської сім'ї вважали різким те, що вона кинулася обійматися.

Раніше Фокус писав, як брат Кейт Міддлтон відреагував на новину про завершення сестрою курсу хіміотерапії. Про це принцеса Уельська повідомила на початку вересня.