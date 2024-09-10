Брат Кейт Міддлтон відреагував на новину про здоров'я сестри

Джеймс Міддлтон не приховує гордості за свою сестру.

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Після того, як принцеса Уельська Кетрін опублікувала на офіційних сторінках у соцмережах трихвилинний ролик, де повідомила всьому світові про те, що закінчила курс хіміотерапії, тисячі її шанувальників поспішили висловити свою радість з цієї нагоди. Вони написали їй у коментарях багато теплих слів, висловлюючи захоплення силою духу Кейт і надію на її повне одужання. Одним із тих, хто підтримав її, став і брат принцеси Джеймс Міддлтон.

"Я не можу бути більш гордим", — написав він, супроводивши свій коментар червоним сердечком.

У відео, опублікованому принцесою, можна побачити, що на шляху до одужання її підтримували батьки, Майкл і Керол Міддлтони, а на сімейних кадрах помітний чорний кокер-спаніель, який грається з Кейт, Вільямом і трьома їхніми дітьми під час прогулянки Норфолком. Його Кетрін та її родині подарував Джеймс, який займається розведенням тварин.

За словами Кейт, їй належить ще чимало для того, щоб остаточно одужати.

"Хоча я закінчила хіміотерапію, мій шлях до одужання і повного відновлення довгий, і я маю й надалі приймати кожен день таким, яким він є. Однак я з нетерпінням чекаю на повернення до роботи та заходів найближчими місяцями, коли зможу. Незважаючи на все, що було до цього, я вступаю в нову фазу одужання з новим почуттям надії та вдячності за життя", — каже принцеса.

Раніше Фокус писав, що брат Кейт Міддлтон показав рідкісні кадри маленького сина.