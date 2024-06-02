Брат Кейт Міддлтон показав рідкісні кадри маленького сина (фото)

Ініго народився восени 2023 року. Він став первістком Джеймса Міддлтона та його дружини Алізе.

Джеймс Міддлтон показав сина, який підріс. Сімейними кадрами брат принцеси Уельської поділився в Instagram.

"Бажаю, щоб такі моменти тривали вічно. Цей особливий момент завдяки Еллі. Дозвольте пояснити: Алізе, Ініго та всі собаки прийшли почути, як я вперше розповідаю про мою книгу "Зустрічайте Еллу"", — зізнався британський підприємець.

Виявилося, що собака Елла "познайомила" Джеймса з його дружиною Алізе. На рідкісних кадрах брат Кейт Міддлтон показав свою кохану та їхнього маленького сина Ініго.

"Елла та Ініго ніколи не зустрічалися, але кожну мить Елла з нами. Тож якби не той момент… Я б не зміг зловити цей момент", — написав батько однієї дитини.

Син Джеймса Міддлтона

Зазначимо, що брат майбутньої королеви Великої Британії і його кохана Алізе одружилися 2021 року в Борм-ле-Мімоза (Франція). На весіллі були присутні принцеса Уельська і принц Вільям. У жовтні 2023 року Джеймс та Алізе стали батьками сина Ініго, обличчя якого не показують публіці.

Джеймс Міддлтон

Тим часом сестра Кейт Міддлтон Піппа стала мамою тричі. Вона з чоловіком Джеймсом Меттьюзом виховують сина Артура, доньок Роуз та Грейс.

Сама ж принцеса Уельська також є мамою трьох монарших спадкоємців — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Хтось з них одного дня стане королем чи королевою Сполученого Королівства.

Нагадаємо, Джеймс Міддлтон показав першу прогулянку в снігу з первістком.

Також Фокус писав про те, як Джеймс підтримав сестру Кетрін під час її боротьби з раком.