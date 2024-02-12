Брат Кейт Міддлтон показав першу прогулянку в снігу з новонародженим сином

Джеймс Міддлтон поділився милими відео зі своєї першої відпустки після народження сина. Ініго навіть супроводжував батьків у прогулянці засніженими горами.

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Джеймс Міддлтон, брат принцеси Уельської, наразі насолоджується європейським лижним відпочинком зі своєю дружиною Алізе та їхнім новонародженим малюком Ініго. І Джеймс уже поділився милим відео з відпустки. Про це пише Hello Magazine.

Своїх собак Мейбл і Айлу Джеймс взяв із собою, але поділився чарівною фотографією ще двох своїх улюбленців: Луни та Інки, які залишилися вдома. Зазначивши, що вони тестують його новий корм для собак, який скоро буде випущений його компанією Ella & Co. Компанію, до речі, він назвав на честь своєї покійної собаки, яка, за його власним зізнанням, врятувала його від депресії.

Джеймс написав: "Поки Мейбл і Айла катаються по схилах, Луна та Інка насолоджуються своєю роботою з тестування корму на сонці вдома, у них була дуже важлива робота — гарантувати смак нового сублімованого смаколика, що відповідає їхнім високим стандартам! Звичайно, все пройшло блискуче, зможете вгадати новий смак?".

Джеймс Міддлтон вирушив у відпустку

Джеймс Міддлтон — щасливий власник семи собак. Крім Мейбл, Айли, Луни та Інки, у Джеймса і його дружини Алізе також є спільні собаки Зулу і Нала.

Джеймс зізнався, що вирушив у відпустку разом із сім'єю. І малюк Ініго супроводжував батьків на спеціальних санях.

У жовтні минулого року у пари народився малюк Ініго. Оголошуючи новину про їхнє прибуття в Instagram, Джеймс поділився серією фотографій свого маленького хлопчика в оточенні домашніх собак.

Нагадаємо, Джеймс і Алізе одружилися 2021 року в Борм-ле-Мімоза (Франція), і Алізе була у весільній сукні своєї свекрухи. На весіллі були присутні Кейт Міддлтон і принц Вільям. Тож фото з урочистості в соцмережах з'явилося не так багато, адже гостям і організаторам довелося дотримуватися режиму секретності, щоб папараці не зіпсували свято.

Малюк Ініго з'явився на світ восени минулого року. Він сьомий онук батьків Джеймса, Керол і Майкла Міддлтонів.