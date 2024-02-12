Брат Кейт Миддлтон показал первую прогулку в снегу с новорожденным сыном

Джеймс Миддлтон поделился милыми видео из своего первого отпуска после рождения сына. Иниго даже сопровождал родителей в прогулке по заснеженным горам.

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Джеймс Миддлтон, брат принцессы Уэльской, в настоящее время наслаждается европейским лыжным отдыхом со своей женой Ализе и их новорожденным малышом Иниго. И Джеймс уже поделился милым видео из отпуска. Об этом пишет Hello Magazine.

Своих собак Мейбл и Айлу Джеймс взял с собой, но поделился очаровательной фотографией еще двух своих питомцев: Луны и Инки, которые остались дома. Отметив, что они тестируют его новый корм для собак, который скоро будет выпущен его компанией Ella & Co. Компанию, к слову, он назвал в честь своей покойной собаки, которая, по его собственному признанию, спасла его от депрессии.

Джеймс написал: "Пока Мейбл и Айла катаются по склонам, Луна и Инка наслаждаются своей работой по тестированию корма на солнце дома, у них была очень важная работа — гарантировать вкус нового сублимированного лакомства, соответствующего их высоким стандартам! Конечно, все прошло блестяще, сможете угадать новый вкус?".

Джеймс Миддлтон отправился в отпуск

Джеймс Миддлтон — счастливый владелец семи собак. Помимо Мейбл, Айлы, Луны и Инки, у Джеймса и его жены Ализе также есть общие собаки Зулу и Нала.

Джеймс признался, что отправился в отпуск вместе с семьей. И малыш Иниго сопровождал родителей на специальных санях.

В октябре прошлого года у пары родился малыш Иниго. Объявляя новость об их прибытии в Instagram, Джеймс поделился серией фотографий своего маленького мальчика в окружении домашних собак.

Напомним, Джеймс и Ализе поженились в 2021 году в Борм-ле-Мимоза (Франция), и Ализе была в свадебном платье своей свекрови. На свадьбе присутствовали Кейт Миддлтон и принц Уильям. Так что фото с торжества в соцсетях появилось не так много, ведь гостям и организаторам пришлось соблюдать режим секретности, чтобы папарацци не испортили праздник.

Малыш Иниго появился на свет осенью прошлого года. Он седьмой внук родителей Джеймса, Кэрол и Майкла Миддлтонов.