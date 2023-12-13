Брат Кейт Миддлтон и его жена впервые показали маленького сына публике

Джеймс и Ализе выглядели очень счастливыми, а молодая мама прижимала первенца к себе.

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36-летний брат Кейт Миддлтон, Джеймс, и его жена Ализе Тевене, впервые вышли в свет со своим двухмесячным сыном Иниго. Пара посетила концерт Dogs Trust Carol в старой церкви Челси в Лондоне, пишет Hello. На эксклюзивных фото издания запечатлен Джеймс с двумя собаками, ретривареами Мэйбл и Айлой, на поводках и Ализе, которая прижимает к себе малыша.

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Брат Кейт Миддлтон и его жена нарушили семейную традицию

33-летняя Ализе надела белоснежную блузку с английской вышивкой, клетчатую юбку-миди на пуговицах и массивные кожаные ботинки. Ее медово-светлые волосы были распущены и естественными волнами рассыпались по плечам. Образ завершало нарядное темно-синее пальто.

Молодая мама выглядела свежей и сияющей, отказавшись от макияжа в пользу естественной красоты.

Малыш Иниго был одет в пудрово-голубой детский комбинезон.

Что касается Джеймса, то на нем тоже было темно-синее пальто, водолазку и джинсы в тон, а также коричневые замшевые ботинки.

Модные обозреватели уже дали оценку стилю Ализе.

"Одета в классическое темно-синее пальто, отражающее элегантный темно-синий бушлат ее мужа, а большой лацкан создает тонкий, но изысканный контраст. Глубокий синий оттенок дополняет зимний фон, вызывая ощущение свежести сезона. Юбка-миди придает ансамблю нотки прохлады 70-х.

Ее образ завершает простая прическа, которая легко ниспадает, обрамляя ее лицо и добавляя общей ауры непринужденной утонченности. Она часто обращается к Sézane за отдельными нарядами, и именно туда я собираюсь повторить этот образ", – написала Натали Салмон, редактор HELLO! Fashion's.

Это не первый раз, когда непринужденный стиль Ализе попадает в заголовки газет. Еще в июне на Уимблдоне, будучи беременной, жена Джеймса выглядела очень изысканно в ярко-зеленом платье Ladya Dress от роскошного французского бренда Sézane. Наряд она дополнила изумрудной сумкой от австралийского дизайнера Scanlan Theodore.

Джеймс и Ализе на Уимблдонском турнире Фото: Getty Images

Новорожденный мальчик стал седьмым внуком родителей Джеймса, Кэрол и Майкла Миддлтонов.

Джеймс и Ализе поженились в 2021 году в Борм-ле-Мимоза (Франция), и Ализе была в свадебном платье своей свекрови.

В одном из интервью Джеймс рассказывал, что познакомился с Ализе благодаря своей собаке Элле. Он встретился с будущей женой в клубе Южного Кенсингтона в Челси в 2018 году. Первой к ней подбежала Элла, и Ализе начала с ней играть. Приняв Джеймса за официанта, она попросила принести собаке воды. Во время общения молодые люди узнали, что между ними много общего, а девушка полностью разделяла интересы Джеймса.

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