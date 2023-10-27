Стало известно, что Кейт Миддлтон подарила брату к рождению первенца

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене стали родителями совсем недавно.

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36-летний Джеймс Миддлтон, младший брат принцессы Уэльской, и его жена Ализе Тевене недавно стали родителями. Пару, гуляющую с коляской, заметили в Лондоне. Как пишет Hello, тетя Кейт уже одарила ребенка.

Речь идет о темно-синей коляске Silver Cross. Коляска Silver Cross Sleepover Elegance считается "роллс-ройсом среди колясок" и имеет стеганую отделку из искусственной кожи. В комплект входит очень плотная подкладка для коляски и дышащий матрас.

В подобной коляске сама Кейт катала принца Джорджа, а также привезла на крестины принцессу Шарлотту в Сандрингеме, Норфолк, в 2015 году в коляске Silver Cross Balmoral стоимостью 1600 фунтов стерлингов.

С компанией, которая производит такие коляски, королевский двор начал сотрудничать в начале ХХ века, когда король Георг VI и королева Елизавета, королева-мать, приобрели одну из колясок для принцессы Елизаветы.

Кейт Миддлтон везет принцессу Шарлотту на крестины в коляске Silver Cross Фото: Getty

Покойная принцесса Диана тоже использовала коляски Silver Cross, когда принцы Уильям и Гарри были совсем маленькими.

О том, что в семье Джеймса и Ализе будет пополнение, Миддлтон сообщил в июле. Пара отпраздновала вторую годовщину свадьбы в сентябре, и Джеймс поделился фотографией на борту лодки, где его беременная жена позирует в белом платье.

"С годовщиной, моя дорогая. Два года женат, и я очень люблю тебя, и все же лучшее еще впереди…", — написал он.

Миддлтон и Тевене дважды переносили дату свадьбы из-за пандемии коронавируса, но все же поженились в окружении своей семьи и друзей в Борм-ле-Мимоза, Франция, в 2021 году, включая родителей жениха, Кэрол и Майкла Миддлтон, и сестер, Кейт и Пиппу.

Первый ребенок Джеймса и Ализе — седьмой внук Кэрол и Майкла.

Пол, имя и дату рождения малыша супруги не разглашают.

Ранее Фокус писал, что брат Кейт Миддлтон рассказал об особом аксессуаре, который он взял на коронацию Чарльза III.