Стало відомо, що Кейт Міддлтон подарувала братові до народження первістка

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене стали батьками зовсім недавно.

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36-річний Джеймс Міддлтон, молодший брат принцеси Уельської, і його дружина Алізе Тевене нещодавно стали батьками. Пару, яка гуляла з візочком, помітили в Лондоні. Як пише Hello, тітка Кейт уже обдарувала дитину.

Ідеться про темно-синій візок Silver Cross. Такий Silver Cross Sleepover Elegance вважається "роллс-ройсом серед візочків і має стьобану обробку зі штучної шкіри". У комплект входить дуже щільна підкладка для коляски та матрац, що дихає.

У подібному візку сама Кейт катала принца Джорджа, а також привезла на хрестини принцесу Шарлотту в Сандрінґемі, що в Норфолку, 2015 року в колясці Silver Cross Balmoral вартістю 1600 фунтів стерлінгів.

Із компанією, яка виробляє такі візки, королівський двір почав співпрацювати на початку ХХ століття, коли король Георг VI і королева Єлизавета, королева-мати, придбали одну з колясок для принцеси Єлизавети.

Кейт Міддлтон везе принцесу Шарлотту на хрестини в колясці Silver Cross Фото: Getty

Покійна принцеса Діана теж використовувала коляски Silver Cross, коли принци Вільям і Гаррі були зовсім маленькими.

Про те, що в сім'ї Джеймса й Алізе буде поповнення, Міддлтон повідомив у липні. Пара відсвяткувала другу річницю весілля у вересні, і Джеймс поділився фотографією на борту човна, де його вагітна дружина позує в білій сукні.

"Із річницею, моя люба. Два роки одружений, і я дуже кохаю тебе, та все ж найкраще ще попереду..." — написав він.

Міддлтон і Тевене двічі переносили дату весілля через пандемію коронавірусу, але все ж одружилися в оточенні своєї сім'ї та друзів у Борм-ле-Мімоза, що у Франції, 2021 року, включно з батьками нареченого, Керол і Майклом Міддлтонами, і сестрами, Кейт і Піппою.

Перша дитина Джеймса й Алізе — сьомий онук Керол і Майкла.

Стать, ім'я й дату народження малюка подружжя не розголошує.

Раніше Фокус писав, що брат Кейт Міддлтон розповів про особливий аксесуар, який він узяв на коронацію Чарльза III.