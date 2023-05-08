Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Брат Кейт Міддлтон розповів про особливий аксесуар, який він узяв на коронацію

Джеймс Міддлтон, брат Кейт Міддлтон, Кейт Міддлтон сім'я, Джеймс Міддлтон депресія, Джеймс Міддлтон новини
Фото: Instagram/James Middleton | Джеймс Міддлтон з мамою Керолл

Джеймс Міддлтон приніс спеціальний жетон на згадку про свого собаку Еллу, який помер у січні.

Related video

Брат принцеси Уельської Джеймс Міддлтон показав, що зберігає особливу частину свого минулого, куди б він не пішов. Він поділився у своєму Instagram, що взяв на суботню коронацію короля Чарльза III спеціальний жетон із зображенням своєї улюбленої собаки Елли, яка померла у січні.

На фотографії можна побачити, як він тримає золотий жетон прямокутної форми із зображенням свого чорного кокер-спанієля.

"Елла, як і раніше, супроводжує мене скрізь, куди б я не пішов... навіть на коронацію", — підписав пост 36-річний Джеймс. — Дуже пишаюся тим, що я британець. Боже, бережи короля".

Друга фотографія в галереї була зроблена позаду короля Чарльза та королеви Камілли на балконі, коли щойно короновані члени королівської родини спостерігали, як літаки розбризкують у повітрі кольори королівської гвардії.

Міддлтон поділився сумною новиною про смерть Елли в Instagram у січні.

"З великим сумом я повідомляю, що моя дорога Елла померла, — почав Джеймс. — Протягом 15 років Елла була поряд зі мною, від похмурих днів до найщасливіших. Я буду жахливо за нею сумувати".

Раніше Джеймс розповідав, що пухнастий улюбленець допомагав йому впоратися з депресією. У 2020 році британський підприємець ходив на терапію, а Елла становила йому компанію.

"Мені поставили цей діагноз, і Елла приходила на всі мої сеанси терапії, на які я з самого початку не хотів йти, — сказав він тоді. — Але поряд з нею я справді став впевненіше розуміти, що в мене психічне захворювання. Я б навіть сказав, що завдячую Еллі життям, а вона цього не знає".

Також Фокус писав, що Піппа Міддлтон повторила образ сестри на коронації Чарльза III.