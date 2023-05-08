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Стиль жизни

Брат Кейт Миддлтон рассказал об особом аксессуаре, который он взял на коронацию

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Фото: Instagram/James Middleton | Джеймс Миддлтон с мамой Кэролл

Джеймс Миддлтон принес специальный жетон в память о своей собаке Элле, которая скончалась в январе.

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Брат принцессы Уэльской Джеймс Миддлтон показал, что хранит особую часть своего прошлого, куда бы он ни пошел. Он поделился в своем Instagram, что взял на субботнюю коронацию короля Чарльза III специальный жетон с изображением своей любимой собаки Эллы, которая умерла в январе.

На фотографии можно увидеть, как он держит золотой жетон прямоугольной формы с изображением своего черного кокер-спаниеля.

"Элла по-прежнему сопровождает меня везде, куда бы я ни пошел… даже на коронацию", — подписал пост 36-летний Джеймс. — Очень горжусь тем, что я британец. Боже, храни короля".

Вторая фотография в галереи была сделана позади короля Чарльза и королевы Камиллы на балконе, когда только что коронованные члены королевской семьи наблюдали, как самолеты разбрызгивают в воздухе цвета королевской гвардии.

Миддлтон поделился печальной новостью о смерти Эллы в Instagram в январе.

"С большой грустью я сообщаю, что моя дорогая Элла скончалась, — начал Джеймс. — В течение 15 лет Элла была рядом со мной, от самых мрачных дней до самых счастливых. Я буду ужасно по ней скучать".

Ранее Джеймс рассказывал, что пушистый любимец помогал ему справиться с депрессией. В 2020 году британский предприниматель ходил на терапию, а Элла составляла ему компанию.

"Мне поставили этот диагноз, и Элла приходила на все мои сеансы терапии, на которые я с самого начала не хотел идти, — сказал он тогда. — Но рядом с ней я действительно стал увереннее понимать, что у меня психическое заболевание. Я бы даже сказал, что обязан Элле жизнью, а она этого не знает".

Также Фокус писал, что Пиппа Миддлтон повторила образ сестры на коронации Чарльза III.