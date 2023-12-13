Брат Кейт Міддлтон і його дружина вперше показали маленького сина публіці

Джеймс і Алізе виглядали дуже щасливими, а молода мама притискала первістка до себе.

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36-річний брат Кейт Міддлтон, Джеймс, і його дружина Алізе Тевене, вперше вийшли у світ зі своїм двомісячним сином Ініго. Пара відвідала концерт Dogs Trust Carol у старій церкві Челсі в Лондоні, пише Hello. На ексклюзивних фото видання зображено Джеймса з двома собаками, ретриварами Мейбл і Айлою, на повідках та Алізе, яка притискає до себе малюка.

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33-річна Алізе одягла білосніжну блузку з англійською вишивкою, картату спідницю-міді на ґудзиках і масивні шкіряні черевики. Її медово-світле волосся було розпущене і природними хвилями розсипалося по плечах. Образ завершувало ошатне темно-синє пальто.

Молода мама мала свіжий і сяючий вигляд, відмовившись від макіяжу на користь природної краси.

Малюк Ініго був одягнений у пудрово-блакитний дитячий комбінезон.

Що стосується Джеймса, то на ньому теж було темно-синє пальто, водолазка і джинси в тон, а також коричневі замшеві черевики.

Модні оглядачі вже дали оцінку стилю Алізе.

"Одягнена в класичне темно-синє пальто, що відображає елегантний темно-синій бушлат її чоловіка, а великий лацкан створює тонкий, але вишуканий контраст. Глибокий синій відтінок доповнює зимовий фон, викликаючи відчуття свіжості сезону. Спідниця-міді надає ансамблю нотки прохолоди 70-х.

Її образ завершує проста зачіска, яка легко спадає, обрамляючи її обличчя і додаючи загальної аури невимушеної витонченості. Вона часто звертається до Sézane за окремими вбраннями, і саме туди я збираюся повторити цей образ", — написала Наталі Салмон, редакторка HELLO! Fashion's.

Це не вперше, коли невимушений стиль Алізе потрапляє в заголовки газет. Ще в червні на Вімблдоні, будучи вагітною, дружина Джеймса мала дуже вишуканий вигляд у яскраво-зеленій сукні Ladya Dress від розкішного французького бренду Sézane. Вбрання вона доповнила смарагдовою сумкою від австралійського дизайнера Scanlan Theodore.

Джеймс і Алізе на Вімблдонському турнірі Фото: Getty Images

Новонароджений хлопчик став сьомим онуком батьків Джеймса, Керол і Майкла Міддлтонів.

Джеймс і Алізе одружилися 2021 року в Борм-ле-Мімоза (Франція), і Алізе була у весільній сукні своєї свекрухи.

В одному з інтерв'ю Джеймс розповідав, що познайомився з Алізе завдяки своєму собаці Еллі. Він зустрівся з майбутньою дружиною в клубі Південного Кенсінгтона в Челсі 2018 року. Першою до неї підбігла Елла, і Алізе почала з нею грати. Прийнявши Джеймса за офіціанта, вона попросила принести собаці води. Під час спілкування молоді люди дізналися, що між ними багато спільного, а дівчина повністю поділяла інтереси Джеймса.

Раніше Фокус писав, який подарунок Кейт Міддлтон піднесла до народження племінника.