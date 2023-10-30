Брат Кейт Міддлтон і його дружина порушили сімейну траліцію

Син Джеймса Міддлтона носитиме прізвище батька, а ще він, на відміну від своїх кузенів і кузин, народився в іншому медзакладі.

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36-річний молодший брат принцеси Уельської, Джеймс Міддлтон, і його дружина Алізе, які нещодавно стали батьками хлопчика, названого Ініго, порушили сімейну традицію Міддлтонів, пише Hello.

Як відомо, принцеса Кейт народила всіх трьох своїх дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї — у приватному крилі Ліндо лікарні Святої Марії в Паддінгтоні, Лондон. Так само молодша сестра Кейт, Піппа, вибрала крило Ліндо для народження дітей, Артура, Грейс і Роуз.

Джеймс Міддлтон з новонародженим сином і улюбленими собаками Фото: Instagram/James Middleton

Що стосується Алізе, то вона народила первістка в лікарні в лікарні NHS у Бейзінгстоку і Північному Гемпширі.

У своєму пості в соцмережі Джемс подякував співробітникам медустанови.

"Ми хотіли б подякувати чудовій команді лікарні Бейзінгстока, від найпершого сканування до першого виходу з парадних дверей утрьох, ми не могли відчувати більшої підтримки та турботи впродовж усього часу, тож спасибі Національній службі охорони здоров'я", - написав він.

Ще одна різниця між сином Джеймса і дітьми його сестер полягає в тому, що Ініго носитиме прізвище Міддлтон, оскільки Кейт і Піппа змінили прізвища після заміжжя.

Новина про те, що брат Кейт Міддлтон став батьком, з'явилася минулого тижня після того, як його з дружиною бачили, як він з коляскою гуляв лондонським Ноттінг-Гіллом минулого тижня.

Журналісти вже дізналися, що подарувала братові принцеса Уельська з нагоди народження племінника, а ще кілька днів потому Джеймс поділився фотографіями сина .

Раніше Фокус писав, що Джеймс Міддлтон показав кумедне відео зі своїми собаками, які потрапили під сильний вітер.