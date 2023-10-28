Брат Кейт Міддлтон уперше показав свого сина і назвав його ім'я (фото)

Хлопчик народився на початку цього місяця в лікарні Бейзингстока. Точної дати його появи на світ молоді батьки не розголошують.

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36-річний молодший брат принцеси Уельської, Джеймс Міддлтон, уперше з моменту народження первістка опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографії малюка.

На першому фото рука хлопчика, якого назвали Ініго, лежить у руці батька, а той тримає кулон із зображенням улюбленого собаки Джеймса, Елли, яка померла на початку цього року.

У руках Джеймс Міддлтон тримає кулон із зображенням Елли, свого улюбленого собаки Фото: Instagram/James Middleton

На другому знімку хлопчик спить у саду у візочку, біля якого чергують інші собаки Міддлтонів, а на третьому фото батько позує з сином, тримаючи малюка в рюкзаку. Поруч із ними знову ж таки собаки.

Собаки Міддлтонів охороняють сон Ініго Фото: Instagram/James Middleton Джеймс Міддлтон із сином Фото: Instagram/James Middleton

"Хоч би як я думав, що був готовий... Я не був готовий до емоцій, що переповнювали від першої зустрічі з Ініго, і до любові до моєї коханої Алізе, коли нас стало троє. Ми влаштувалися в нашому новому житті як батьки, і я розповів йому все про Еллу і про те, що якби не вона, його б сьогодні тут не було, і що ми дуже за нею сумуємо. Собаки чудово прийняли свого молодшого брата в зграї (хоча Інці потрібно знати, що плюшеві ведмедики не тільки для неї...)", — розповідає Джеймс у підписі до знімків.

Він подякував медичному персоналу лікарні Бейзингстока.

"Від найпершого сканування до першого виходу з парадних дверей втрьох ми не могли відчувати більшої підтримки і турботи протягом усього часу, тож спасибі Національній службі охорони здоров'я", — додав містер Міддлтон.

Новонароджений хлопчик став сьомим онуком батьків Джеймса, Керол і Майкла Міддлтонів.

Джеймс і Алізе проживають недалеко від маєтку Баклбері — будинку Міддлтонів, внесеного до списку пам'яток архітектури II ступеня з 2012 року.

Пара одружилася 2021 року в Борм-ле-Мімоза (Франція) і Аліє була у весільній сукні своєї свекрухи.

Весілля Джеймса й Алізе Фото: Instagram jmidy

В одному з інтерв'ю Джеймс розповідав, що познайомився з Алізе завдяки своєму собаці Еллі. Він зустрівся з майбутньою дружиною в клубі Південного Кенсінгтона в Челсі 2018 року. Першою до неї підбігла Елла, і Алізе почала з нею грати. Прийнявши Джеймса за офіціанта, вона попросила принести собаці води. Під час спілкування молоді люди дізналися, що між ними багато спільного, а дівчина повністю поділяла інтереси Джеймса.

У січні 2022 року Елли не стало, і її втрату Міддлтон переживав дуже важко. Однак у липні він дізнався, що стане батьком, і це зробило його щасливим.

Народження сина пара не афішувала. Про поповнення стало відомо тільки після того, як подружжя побачили, як воно гуляє з коляскою в одному з районів Лондона.

Раніше Фокус писав, який подарунок Кейт Міддлтон піднесла брату і невістці до народження первістка.