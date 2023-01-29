Брат Кейт Міддлтон розповів про смерть друга, який урятував його від самогубства
Елла була поряд із Джеймсом Міддлтоном 15 років.
35-річний брат принцеси Уельської Кетрін Джеймс Міддлтон сумує після смерті свого улюбленого кокер-спаніеля Елли, яка померла у віці 15 років. Він присвятив їй цілу колонку у виданні The Times, де розповів, як собака врятувала його від самогубства.
"Прощавай, моя вірна Елла, собака, яка врятувала мені життя. Я написав невелику данину поваги Еллі в The Sunday Times. Я сильно за нею сумую. Незалежно від того, чи є у вас собака чи ні, у всіх нас у житті бувають періоди, коли ми щосили намагаємося зрозуміти сенс втрати, і ніщо не може підготувати вас до цієї порожнечі. Я думаю, що написавши це, я спробував впоратися з цією втратою, водночас, сподіваюсь, допоможу іншим", — зазначив він в Instagram.
За словами Джеймса, у нього був такий період клінічної депресії, що він жив, немов у темряві, не розмовляв ні з ким, крім Елли, і саме вона стала тим мовчазним терапевтом, який допоміг йому вибратися, оточивши його своєю любов'ю.
"Я думав про самогубство. Мої думки перервалися, тому що Елла встала у мене на шляху", — писав він. При цьому Джеймс згадує своїх сестер Кейт і Піппу, які теж підтримували його на шляху до одужання.
Міддлтон-молодший пише, що проводити Еллу в останній шлях прийшли всі його рідні, а він чотири години не міг викопати могилу для неї, бо розумів, що бачить її востаннє.
"Попрощатися прийшла вся родина. Я не можу говорити за них, але я вважаю, що вона також вплинула на їх життя", – додав він.
Про смерть собаки Джеймс повідомив у повному сумі дописі в Instagram:
"З великим сумом я повідомляю, що моя дорога Елла померла. Протягом 15 років Елла була поруч зі мною, від найпохмуріших до найщасливіших днів. Я буду жахливо за нею сумувати. В Елли була дуже нетривала хвороба, вона вислизнула в мене вдома на руках і тепер похована в саду поряд із Тіллі. Я зробив це фото всього за кілька годин до її смерті. Я просто збираюся із силами, щоб написати це, і, незважаючи на те, що я знав, що цей день настане, від цього не стає легше. Спи спокійно, моя дорога Елла, Алізі та собаки подбають про мене".
Джеймс, який займається розведенням спаніелів, заснував бренд сирих кормів для собак Ella & Co, названий на честь Елли, а також зареєструвався в Pets As Therapy, благодійній організації, яка відвідує заклади догляду за собаками, щоб допомогти людям одужати. Він та Елла були волонтерами організації понад чотири роки до її смерті.
До смерті Елли в Джеймса та його дружини було семеро собак, зокрема щеня з посліду, якого народила одна з їхніх собак наприкінці минулого року.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Джеймс подарував родині своєї сестри Кейт щеня.