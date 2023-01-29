Брат Кейт Міддлтон розповів про смерть друга, який урятував його від самогубства

Елла була поряд із Джеймсом Міддлтоном 15 років.

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35-річний брат принцеси Уельської Кетрін Джеймс Міддлтон сумує після смерті свого улюбленого кокер-спаніеля Елли, яка померла у віці 15 років. Він присвятив їй цілу колонку у виданні The Times, де розповів, як собака врятувала його від самогубства.

"Прощавай, моя вірна Елла, собака, яка врятувала мені життя. Я написав невелику данину поваги Еллі в The Sunday Times. Я сильно за нею сумую. Незалежно від того, чи є у вас собака чи ні, у всіх нас у житті бувають періоди, коли ми щосили намагаємося зрозуміти сенс втрати, і ніщо не може підготувати вас до цієї порожнечі. Я думаю, що написавши це, я спробував впоратися з цією втратою, водночас, сподіваюсь, допоможу іншим", — зазначив він в Instagram.

За словами Джеймса, у нього був такий період клінічної депресії, що він жив, немов у темряві, не розмовляв ні з ким, крім Елли, і саме вона стала тим мовчазним терапевтом, який допоміг йому вибратися, оточивши його своєю любов'ю.

"Я думав про самогубство. Мої думки перервалися, тому що Елла встала у мене на шляху", — писав він. При цьому Джеймс згадує своїх сестер Кейт і Піппу, які теж підтримували його на шляху до одужання.

Міддлтон-молодший пише, що проводити Еллу в останній шлях прийшли всі його рідні, а він чотири години не міг викопати могилу для неї, бо розумів, що бачить її востаннє.

"Попрощатися прийшла вся родина. Я не можу говорити за них, але я вважаю, що вона також вплинула на їх життя", – додав він.

Про смерть собаки Джеймс повідомив у повному сумі дописі в Instagram:

"З великим сумом я повідомляю, що моя дорога Елла померла. Протягом 15 років Елла була поруч зі мною, від найпохмуріших до найщасливіших днів. Я буду жахливо за нею сумувати. В Елли була дуже нетривала хвороба, вона вислизнула в мене вдома на руках і тепер похована в саду поряд із Тіллі. Я зробив це фото всього за кілька годин до її смерті. Я просто збираюся із силами, щоб написати це, і, незважаючи на те, що я знав, що цей день настане, від цього не стає легше. Спи спокійно, моя дорога Елла, Алізі та собаки подбають про мене".

[ + – ] Елла

Джеймс, який займається розведенням спаніелів, заснував бренд сирих кормів для собак Ella & Co, названий на честь Елли, а також зареєструвався в Pets As Therapy, благодійній організації, яка відвідує заклади догляду за собаками, щоб допомогти людям одужати. Він та Елла були волонтерами організації понад чотири роки до її смерті.

До смерті Елли в Джеймса та його дружини було семеро собак, зокрема щеня з посліду, якого народила одна з їхніх собак наприкінці минулого року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Джеймс подарував родині своєї сестри Кейт щеня.