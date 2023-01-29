Брат Кейт Миддлтон рассказал о смерти друга, который спас его от самоубийства

Элла была рядом с Джеймсом Миддлтоном 15 лет

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35-летний брат принцессы Уэльской Кэтрин Джеймс Миддлтон скорбит после смерти своего любимого кокер-спаниэля Эллы, которая скончалась в возрасте 15 лет. Он посвятил ей целую колонку в издании The Times, где рассказал, как собака спасла его от самоубийства.

"Прощай, моя верная Элла, собака, которая спасла мне жизнь. Я написал небольшую дань уважения Элле в The Sunday Times. Я сильно по ней скучаю. Независимо от того, есть ли у вас собака или нет, у всех нас в жизни бывают периоды, когда мы изо всех сил пытаемся понять смысл потери, и ничто не может подготовить вас к этой пустоте. Я полагаю, что написав это, я попытался справиться с этой потерей, в то же время, надеюсь, помогу другим", – отметил он в Instagram.

По словам Джеймса, у него был такой период клинической депрессии, что он жил, словно во тьме, не разговаривал ни с кем, кроме Эллы, и именно она стала тем молчаливым терапевтом, который помог ему выкарабкаться, окружив его своей любовью.

"Я задумывался о самоубийстве. Мои мысли прервались, потому что Элла встала у меня на пути", – писал он. При этом Джеймс упоминает своих сестер Кейт и Пиппу, которые тоже поддерживали его на пути к выздоровлению.

Миддлтон-младший пишет, что проводить Эллу в последний путь пришли все его родные, а он четыре часа не мог выкопать могилу для нее, потому что понимал, что видит ее последний раз.

"Попрощаться пришла вся семья. Я не могу говорить за них, но я считаю, что она тоже повлияла на их жизнь", – добавил он.

О смерти собаки Джеймс сообщил в полном печали посте в Instagram:

"С большой грустью я сообщаю, что моя дорогая Элла скончалась. На протяжении 15 лет Элла была рядом со мной, от самых мрачных до самых счастливых дней. Я буду ужасно по ней скучать. У Эллы была очень непродолжительная болезнь, она ускользнула у меня дома на руках и теперь похоронена в саду рядом с Тилли. Я сделал это фото всего за несколько часов до ее смерти. Я просто собираюсь с силами, чтобы написать это, и, несмотря на то, что я знал, что этот день наступит, от этого не становится легче. Спи спокойно, моя дорогая Элла, Ализе и собаки позаботятся обо мне".

[ + – ] Элла

Джеймс, который занимается разведением спаниелей, основал бренд сырых кормов для собак Ella & Co, названный в честь Эллы, а также зарегистрировался в Pets As Therapy, благотворительной организации, которая посещает учреждения по уходу за собаками, чтобы помочь людям выздороветь. Он и Элла были волонтерами организации более четырех лет до ее смерти.

До смерти Эллы у Джеймса и его жены было семь собак, в том числе щенок из помета, которого родила одна из их собак в конце прошлого года.

Напомним, ранее Фокус писал, что Джеймс подарил семье своей сестры Кейт щенка.