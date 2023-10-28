Брат Кейт Миддлтон впервые показал своего сына и назвал его имя (фото)

Мальчик родился в начале этого месяца в больнице Бейзингстока. Точную дату его появления на свет молодые родители не разглашают.

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36-летний младший брат принцессы Уэльской, Джеймс Миддлтон, впервые с момента рождения первенца опубликовал на своей странице в Instagram фотографии малыша.

На первом фото рука мальчика, которого назвали Иниго, лежит в руке отца, а тот держит кулон с изображением любимой собаки Джеймса, Эллы, умершей в начале этого года.

В руках Джеймс Миддлтон держит кулон с изображением Эллы, своей любимой собаки Фото: Instagram/James Middleton

На втором снимке мальчик спит в саду в коляске, у которой дежурят другие собаки Миддлтонов, а на третьем фото отец позирует с сыном, держа малыша в рюкзаке. Рядом с ними опять же собаки.

Собаки Миддлтонов охраняют сон Иниго Фото: Instagram/James Middleton Джеймс Миддлтон с сыном Фото: Instagram/James Middleton

"Как бы я ни думал, что был готов… Я не был готов к переполняющим эмоциям от первой встречи с Иниго и к любви к моей любимой Ализе, когда нас стало трое. Мы обосновались в нашей новой жизни как родители, и я рассказал ему все об Элле и о том, что если бы не она, его бы сегодня здесь не было, и что мы очень по ней скучаем. Собаки великолепно приняли своего младшего брата в стае (хотя Инке нужно знать, что плюшевые мишки не только для нее…)", – рассказывает Джеймс в подписи к снимкам.

Он поблагодарил медицинский персонал больницы Бейзингстока.

"От самого первого сканирования до первого выхода из парадной двери втроем мы не могли чувствовать большей поддержки и заботы на протяжении всего времени, так что спасибо Национальной службе здравоохранения", – добавил мистер Миддлтон.

Новорожденный мальчик стал седьмым внуком родителей Джеймса, Кэрол и Майкла Миддлтонов.

Джеймс и Ализе проживают недалеко от поместья Баклбери — дома Миддлтонов, внесенного в список памятников архитектуры II степени с 2012 года.

Пара поженилась в 2021 году в Борм-ле-Мимоза (Франция) и Алие была в свадебном платье своей свекрови.

Свадьба Джеймса и Ализе Фото: Instagram jmidy

В одном из интервью Джеймс рассказывал, что познакомился с Ализе благодаря своей собаке Элле. Он встретился с будущей женой в клубе Южного Кенсингтона в Челси в 2018 году. Первой к ней подбежала Элла, и Ализе начала с ней играть. Приняв Джеймса за официанта, она попросила принести собаке воды. Во время общения молодые люди узнали, что между ними много общего, а девушка полностью разделяла интересы Джеймса.

В январе 2022 года Эллы не стало, и ее утрату Миддлтон переживал очень тяжело. Однако в июле он узнал, что станет отцом, и это сделало его счастливым.

Рождение сына пара не афишировала. О пополнении стало известно только после того, как супругов увидели гуляющими с коляской в одном из районов Лондона.

Раньше Фокус писал, какой подарок Кейт Миддлтон преподнесла брату и невестке к рождению первенца.