Брат Кейт Міддлтон показав кумедне відео зі своїми собаками, які потрапили під сильний вітер

Де саме відпочивають Джеймс і його дружина, він не уточнював, проте їхні улюблені собаки — з ними.

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Молодший брат принцеси Уельської, 36-річний Джеймс Міддлтон, і його вагітна дружина Алізе Тевене вирішили повною мірою насолодитися відпочинком разом, перш ніж народиться їхній первісток. Майбутній батько поділився враженнями про свій "літній відпочинок" з улюбленими собаками пари, опублікувавши кумедне відео на сторінці James & Ella в Instagram.

У кадрі — три собаки Джеймса зображені на схилі пагорба під час сильного вітру. Вдалині видно гори, але на шляху до них тварини вирішили перечекати вітер.

"Вони сказали: "Відпочинок". Вони сказали: "Буде весело", — підписав відео Джеймс.

Де саме Міддлтони проводять літні канікули, але раніше пара зупинялася в ексклюзивному маєтку Глен Аффрік у Шотландському Хайленді, який належить батькові зятя Джеймса, Джеймсу Метьюзу.

Брат Кейт — власник собак на прізвиська Зулу, Інка, Луна, Мейбл, Нала та Ісла. Його улюблена собака Елла, померла в січні, і він важко переживає смерть тварини, яка витягла його з глибокої депресії .

Джеймс і французька фінансова аналітикиня Алізе одружилися 11 вересня 2021 року в Борм-ле-Мімоза (Франція). Наречена одягла весільну сукню в стилі Бардо 1980-х років, що належала її свекрусі Керол. На урочистості були присутні батьки й обидві сестри Джеймса з чоловіками та дітьми. У ролі квітникарок на весіллі виступили улюблені собаки пари Елла і Мейбл.

У липні Алізе і Джеймс повідомили про те, що чекають на народження своєї першої дитини. В оголошенні про вагітність були згадані собаки, зокрема й покійна Елла.

"Ми дуже схвильовані... ну, можливо, Мейбл. Це був дуже важкий початок року після втрати моєї коханої Елли, проте ми закінчимо рік із найдорогоціннішим маленьким поповненням у нашій зростаючій родині", — написав Джеймс у блозі.

Дитина стане сьомим онуком Керол і Майкла Міддлтонів. Вони вже є бабусею і дідусем дітей принца Вільяма та їхньої доньки Кейт, принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї, а також дітей другої доньки Піппи та її чоловіка Джеймса Метьюза, Артура, Грейс і Роуз.

Раніше Фокус писав, як Джеймс Міддлтон ставиться до своєї старшої сестри Кетрін.