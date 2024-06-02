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Стиль жизни

Брат Кейт Миддлтон показал редкие кадры маленького сына (фото)

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Фото: Instagram/James Middleton | Джеймс Миддлтон с сыном

Иниго родился осенью 2023 года. Он стал первенцем Джеймса Миддлтона и его жены Ализе.

Джеймс Миддлтон показал подросшего сына. Семейными кадрами брат принцессы Уэльской поделился в Instagram.

"Желаю, чтобы такие моменты длились вечно. Этот особенный момент благодаря Элле. Позвольте объяснить: Ализе, Иниго и все собаки пришли услышать, как я впервые рассказываю о моей книге "Встречайте Эллу"", — признался британский предприниматель.

Оказалось, что собака Элла "познакомила" Джеймса с его женой Ализе. На редких кадрах брат Кейт Миддлтон показал свою возлюбленную и их маленького сына Иниго.

"Элла и Иниго никогда не встречались, но каждое мгновение Элла с нами. Поэтому если бы не тот момент... Я бы не смог поймать этот момент", — написал отец одного ребенка.

Сын Джеймса Миддлтона

Отметим, что брат будущей королевы Великобритании и его возлюбленная Ализе поженились в 2021 году в Борм-ле-Мимоза (Франция). На свадьбе присутствовали принцесса Уэльская и принц Уильям. В октябре 2023 года Джеймс и Ализе стали родителями сына Иниго, лицо которого не показывают публике.

Джеймс Миддлтон

Тем временем сестра Кейт Миддлтон Пиппа стала мамой трижды. Она с мужем Джеймсом Мэттьюзом воспитывают сына Артура, дочерей Роуз и Грейс.

Сама же принцесса Уэльская также является мамой трех монарших наследников — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Кто-то из них однажды станет королем или королевой Соединенного Королевства.

Напомним, Джеймс Миддлтон показал первую прогулку в снегу с первенцем.

Также Фокус писал о том, как Джеймс поддержал сестру Кэтрин во время ее борьбы с раком.