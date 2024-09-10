Брат Кейт Миддлтон отреагировал на новость о здоровье сестры

Джеймс Миддлтон не скрывает гордости за свою сестру.

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После того как принцесса Уэльская Кэтрин опубликовала на официальных страницах в соцсетях трехминутный ролик, где сообщила всему миру о том, что закончила курс химиотерапии, тысячи ее поклонников поспешили выразить свою радость по этому случаю. Они написали ей в комментариях много теплых слов, выражая восхищение силой духа Кейт и надежду на ее полное выздоровление. Одним из тех, кто поддержал ее, стал и брат принцессы Джеймс Миддлтон.

"Я не могу быть более гордым", – написал он, сопроводив свой комментарий красным сердечком.

В видео, опубликованном принцессой, можно увидеть, что на пути к выздоровлению ее поддерживали родители, Майкл и Кэрол Миддлтоны, а на семейных кадрах заметен черный кокер-спаниэль, который играет с Кейт, Уильямом и тремя их детьми во время прогулки по Норфолку. Его Кэтрин и ее семье подарил Джеймс, который занимается разведением животных.

По словам Кейт, ей предстоит еще немало для того, чтобы окончательно выздороветь.

"Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть. Однако я с нетерпением жду возвращения к работе и мероприятиям в ближайшие месяцы, когда смогу. Несмотря на все, что было до этого, я вступаю в новую фазу выздоровления с новым чувством надежды и благодарности за жизнь", – говорит принцесса.

Ранее Фокус писал, что брат Кейт Миддлтон показал редкие кадры маленького сына.