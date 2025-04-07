Не "мама": яким було перше слово племінника Кейт Міддлтон

18-місячний Ініго, первісток 38-річного Джеймса Міддлтона, брата принцеси Уельської, який з дитинства росте в оточенні шести собак, здивував батьків, коли сказав своє перше слово.

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У Джеймса і його дружини Алізе — чотири кокер-спаніелі віком від 4 до 14 років і два золотистих ретривери. Усі вони поводяться бездоганно — швидко підкоряються командам і навчені дивитися прямо в камеру, коли їх фотографують.

За словами Джеймса, для нього справжній виклик: встати рано вранці, нагодувати всіх собак, потім — нагодувати Ініго і відвезти його в ясла.

"Він провів перший рік свого життя, думаючи, що він собака. Він повзав на карачках, і було кумедно за цим спостерігати. Його першим словом було "гав". Але він любить собак, особливо Іслу — він обіймає її за шию і притискає до себе. Він любить спілкуватися з тваринами — він кричить на курей і знає, який звук видає корова. Він розділяє багато з моїх захоплень — трактори, вівці та собаки", — зізнається щасливий батько.

Маленький Ініго росте в оточенні собак

Дружина Джеймса, Алізе, французька фінансова аналітикиня, з якою Джеймс вперше зустрівся 2018 року, коли його улюблений собака Елла підійшла до її столика в лондонському клубі, теж любить собак. Тварини відповідають їй взаємністю.

"За ці роки вона вибудувала свої власні стосунки і часто виходить гуляти і бігати з ними", — каже брат майбутньої королеви.

Чоловік зізнається, що вміння піклуватися про собак дуже допомогло йому у батьківстві:

"Я менше турбуюся про зміну підгузків, бо за ці роки я прибрав достатньо какашок! І потрібно мати терпіння, не можна квапити події. Я часто дивлюся на Алізе і кажу: "Що ми робили до того, як у нас з'явився Ініго? Що ми робили з усім цим часом?" Але це, як і все в житті, — ти розвиваєшся і змінюєшся. Ти можеш озиратися на минуле і насолоджуватися спогадами, але не ганятися за ними сьогодні, бо це марна трата енергії".

Джеймс Міддлтон написав книгу про Еллу, свого найулюбленішого собаку

Хлопчик народився в жовтні 2023 року. Уже незабаром Джеймс показав перші фото сина і назвав його ім'я.

Раніше Фокус писав, якою була перша зустріч майбутньої дружини Джеймса з його знаменитою сестрою Кетрін.