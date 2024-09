Син Честера Беннінгтона розкритикував Linkin Park через нову солістку

Джеймі Беннінгтон вважає, що учасники колективу "тихо стерли життя та спадщину його батька в реальному часі".

28-річний Джеймі Беннінгтон, син покійного фронтмена Linkin Park Честера Беннінгтона, розкритикував одного із засновників гурту Майка Шиноду за те, що той знайшов заміну його батькові. Молодому чоловіку не сподобалося, що тепер голосом колективу стала 38-річна Емілі Армстронг. Про це він заявив у сторіс Instagram.

Зокрема, Джеймі дуже не подобається те, що в артистки є зв'язки з саєнтологією, а також те, що в минулому вона підтримувала актора Денні Мастерсона, якого було притягнено за зґвалтування та засуджено щонайменше до 30 років в'язниці.

"Людям нескладно змиритися з перспективою відродження Linkin Park. Їм важко зрозуміти, як ви найняли свого багаторічного друга @emilyarmstrong на заміну Честеру", — зазначив він.

За словами Беннінгтона-молодшого, музичний гурт "відмовляється визнавати наслідки найму когось на кшталт Емілі", яка відтоді заявила, що "недооцінила" ситуацію з Мастерсоном і вважала, що "підтримує друга".

Він також додав, що Шинода вибрав вкрай невдалий час для того, щоб ввести в групу нову людину. Вересень є місяцем запобігання самогубствам, а його батько, як відомо, наклав на себе руки.

Джеймі Беннінгтон Фото: Скрін відео

Джеймі вважає, що Майк та інші члени гурту "тихо стерли життя і спадщину його батька в реальному часі" і "зрадили довіру, яку надали вам десятиліттями, шанувальників і людей, що підтримують, зокрема й мене".

"Ми вірили, що ви станете більшою, кращою людиною, тому що ви обіцяли нам. Тепер ви просто маразматик і глухий. Божевільний", — заявив він.

Натомість Армстронг, яка колись була фронтменом гурту Dead Sara, сказала в Instagram Stories у неділю, що вона "не повинна була" підтримувати Мастерсона, відвідуючи одне з його судових засідань.

"Я завжди намагаюся бачити хороше в людях і я недооцінила його. Відтоді я ніколи з ним не розмовляла. Після того, як його пізніше визнали винним, спливли неймовірні подробиці. Щоб висловити це якомога ясніше: я не виправдовую насильство або жорстоке поводження з жінками і співчуваю жертвам цих злочинів", — написала артистка.

Емілі Армстронг вибачилася за підтримку Денні Мастерсона Фото: скрін

5 вересня гурт Linkin Park дав перший концерт і презентував, серед іншого, трек під назвою The Emptiness Machine, який увійде до їхнього майбутнього альбому Zero. Реліз платівки заплановано на 15 листопада.

Linkin Park домоглися величезного комерційного успіху на початку 2000-х років з такими хітами, як One Step Closer, In the End і Crawling, останній з яких приніс гурту Греммі за найкраще хард-рок-виконання у 2002 році. Гурт отримав ще одну Греммі 2006 року за найкраще реп/пісенне спільне виконання за Numb/Encore, спільну роботу з Jay-Z.

