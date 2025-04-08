"Майнкрафт" и критика: почему фильм с рекордными сборами не понравился кинопрофи

"Майнкрафт" – американский фэнтезийный комедийно-приключенческий фильм, основанный на одноименной компьютерной игре, поразил видавших виды голливудских продюсеров, собрав в прокате за первые выходные $163 млн в США, на миллион превзойдя старт "Барби", на промо которой ушло $150 млн, продолжает свое триумфальное шествие по планете. Мировые сборы картины составили $313,7 млн.

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Если зрители встретили ленту с восторгом, особенно подростки и аудитория 18-25 лет, то критики были сдержаннее, о чем говорят отзывы на сайте агрегаторе Rotten Tomatoes.

Фильм, ставший самой успешной экранизацией видеоигры, набрал 48% свежести от критиков, но целых 88% – от зрителей.

Экранизация игры "Майнкрафт" повествует о группе неудачников, внезапно попадающих в мир игры Minecraft и должен выполнить ряд задач, чтобы спасти его и вернуться домой. Одну из главных ролей сыграл Джейсон Момоа, привнеся в сюжет фирменный юмор. В "Майнкрафт" – много отсылок к оригинальной игре, которые легко считывают ее фанаты. Именно это стало одним из краеугольных камней ошеломительного успеха фильма.

Однако критики не особо разделяют всеобщий восторг.

"Мы просто не хотим быть теми, кто сообщит Богу, что сотворили его творения с помощью этого дорогостоящего и дешевого, на 100% корпоративного беспорядка", – иронизирует Дэвид Фир в колонке для Rolling Stone.

"Здесь есть сквозная линия, зарытая где-то здесь, о том, как сложнее быть креативным, легче разрушать. К сожалению, "Майнкрафт" доказывает свою собственную точку зрения. Творчество потребовало слишком много усилий. Легче вместо этого разрушить дух видеоигры", – резюмирует Кларисса Лоурей из Independent.

В свою очередь критик Майкл Ордонья из TheWrap пишет:

"Создатели "Майнкрафта" знают свою встроенную аудиторию и безжалостно нацеливаются на нее с помощью фансервиса и изобилия фарса. Для остальных из нас это просто "Путешествие героя" на фоне красочных цифровых фонов".

Однако не обошлось и без положительных отзывов.

""Майнкрафт" знаменует собой комедийное взросление Момоа, который показал проблески своих способностей в фильмах "Аквамен" и "Форсаж X". Но когда его нет на экране в этом фильме, это оставляет фильм вялым", – отмечает Марк Кеннеди из Associated Press.

"Блэк – каковы бы ни были его прелести, и как бы хорошо они здесь ни были использованы — это живое свидетельство идеи, что люди все равно могут процветать, оставаясь верными своему собственному выражению. Если не в этом мире, то, возможно, в мире, созданном ими самими", – считает Дэвид Эрлих из IndieWire.

Зрители не остались в стороне от комментариев.

"Я сводил свою семью на этот фильм, и должен сказать, что он был довольно хорош! Конечно, это не блокбастер, но фильм полный смеха и в целом просто веселый", "Раньше я играл в Minecraft с друзьями, а теперь мы с друзьями выросли и посмотрели этот фильм, он вызвал у меня ностальгию, вся актерская игра очень хороша 10/10", "Честно говоря, лучше, чем я ожидал. Он понимает, что люди смотрят его только ради мемов, и это играет на руку, так что юмор в итоге оказался интересным для просмотра", "Фильм настолько уморительный и настолько глупый, что это смешно, не в неуважительном смысле, а на самом деле заслуживает аплодисментов", – пишут они.

Ранее Фокус писал, почему стоит посмотреть фильм "Майнкрафт".