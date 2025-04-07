Лучший старт в истории: фильм "Майнкрафт" ошеломил кассовыми сборами в первые выходные

Фильм "Майнкрафт", снятый по мотивам одноименной игры, собрал за первые выходные после премьеры 4 апреля $157 млн в США и $144 – за пределами Штатов. Это – самый высокий старт в истории экранизации видеоигр.

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Как сообщает Hollywood Reporter, таким образом по состоянию на вечер 7 апреля общая сумма кассовых сборов составила $301 млн. При этом инсайдеры Warner Bros. прогнозировали, что сборы на внутреннем рынке составят $135 млн, однако результат оказался еще оглушительнее.

Картина с Джейсоном Момоа превзошла трехдневный запуск фильма "Супербратья Марио" от Universal Pictures за $146,4 млн в пасхальные выходные 2023 года. Стартовав в среду, "Братья Марио" заработали $204 млн к пасхальному воскресенью).

"Майнкрафт" с производственным бюджетом в $ 150 млн также является наибольшим американским запуском со времен "Дэдпула и Росомахи" в июле 2024 года ($211 млн). Субботние сборы в размере $60 млн являются крупнейшими в истории Warners, без учета инфляции.

Успех фильма обусловлен не только актерским составом. По мнению обозревателей, это и победа руководителей киностудии Warner Bros. Майкла Де Луки и Памелы Эбди, а также студии в целом. То же касается Legendary, чей руководитель по фильмам Мэри Пэрент, известная своим искусным обращением с крупными владельцами интеллектуальной собственности, является признанным продюсером и получила большую поддержку за то, что предложила нанять Джареда Хесса ("Наполеон Динамит", "Суперначо") в качестве режиссера фильма.

В фильме, кроме Джейсона Момоа, снялись Джек Блэк, Дженнифер Кулидж и Даниэль Брукс, а также Эмма Майерс и Себастьян Юджин Хансен. Сюжет повествует о четырех неудачниках, которые внезапно попадают через таинственный портал в странную кубическую страну чудес, процветающей благодаря воображению. Чтобы вернуться домой, они должны освоить причуды своей новой реальности, отправляясь на поиски с неожиданным опытным мастером.

По словам руководителя дистрибутивного отдела Warners Джеффа Голдштейна, фильм сработал везде: от маленьких городков до крупнейших городов.

"Это была молния в бутылке", — сказал Голдштейн.

Кто является аудиторией фильма "Майнкрафт"?

Minecraft – самая продаваемая видеоигра всех времен. С момента ее появления в 2009 году продано более 300 миллионов копий и, по оценкам, 174 миллиона активных игроков в месяц в 2024 году (Microsoft купила Mojang в 2014 году).

Опросы на выходе с сайта PostTrak лучше всего объяснили невероятный старт фильма: подростки в возрасте от 13 до 17 лет составили 35% аудитории. Самую большую аудиторию составили люди в возрасте от 18 до 24 лет. На картину шли целыми семьями. Среди зрителей преобладали мужчины – около 67%. Обычные зрители и родители дали фильму четыре из пяти звезд, в то время как дети до 18 лет поставили пять из пяти.

Обозреватели считают, что в значительной мере успеху ленты поспособствовала абсолютная синегрия событий с игрой, огромное количество пасхалок, от которых фанаты игры были в восторге, а также ненапряжный и веселый сюжет.

Ранее Фокус писал, почему стоит пойти на фильм "Майнкрафт".