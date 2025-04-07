Найкращий старт в історії: фільм "Майнкрафт" приголомшив касовими зборами в перші вихідні

Фільм "Майнкрафт", знятий за мотивами однойменної гри, зібрав за перші вихідні після прем'єри 4 квітня $157 млн у США і $144 — за межами Штатів. Це — найвищий старт в історії екранізації відеоігор.

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Як повідомляє Hollywood Reporter, таким чином станом на вечір 7 квітня загальна сума касових зборів становила $301 млн. Водночас інсайдери Warner Bros. прогнозували, що збори на внутрішньому ринку становитимуть $135 млн, однак результат виявився ще більш приголомшливим.

Картина з Джейсоном Момоа перевершила триденний запуск фільму "Супербрати Маріо" від Universal Pictures за $146,4 млн у великодні вихідні 2023 року. Стартувавши в середу, "Брати Маріо" заробили $204 млн до великодньої неділі).

"Майнкрафт" із виробничим бюджетом у $150 млн також є найбільшим американським запуском із часів "Дедпула і Росомахи" в липні 2024 року ($211 млн). Суботні збори в розмірі $60 млн є найбільшими в історії Warners, без урахування інфляції.

Успіх фільму зумовлений не лише акторським складом. На думку оглядачів, це і перемога керівників кіностудії Warner Bros. Майкла Де Луки і Памели Ебді, а також студії загалом. Те ж стосується Legendary, чия керівниця з фільмів Мері Перент, відома своїм вправним поводженням з великими власниками інтелектуальної власності, є визнаною продюсеркою та отримала велику підтримку за те, що запропонувала найняти Джареда Хесса ("Наполеон Динаміт", "Суперначо") як режисера фільму.

У фільмі, крім Джейсона Момоа, знялися Джек Блек, Дженніфер Кулідж і Даніель Брукс, а також Емма Маєрс і Себастьян Юджин Хансен. Сюжет оповідає про чотирьох невдах, які раптово потрапляють через таємничий портал у дивну кубічну країну чудес, що процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, вони повинні освоїти примхи своєї нової реальності, вирушаючи на пошуки з несподіваним досвідченим майстром.

За словами керівника дистрибутивного відділу Warners Джеффа Голдштейна, фільм спрацював скрізь: від маленьких містечок до найбільших міст.

"Це була блискавка в пляшці", — сказав Голдштейн.

Хто є аудиторією фільму "Майнкрафт"?

Minecraft — найбільш продавана відеогра всіх часів. З моменту її появи 2009 року продано понад 300 мільйонів копій і, за оцінками, 174 мільйони активних гравців на місяць у 2024 році (Microsoft купила Mojang 2014 року).

Опитування на виході з сайту PostTrak найкраще пояснили неймовірний старт фільму: підлітки у віці від 13 до 17 років склали 35% аудиторії. Найбільшу аудиторію склали люди віком від 18 до 24 років. На картину йшли цілими сім'ями. Серед глядачів переважали чоловіки — близько 67%. Звичайні глядачі та батьки дали фільму чотири з п'яти зірок, тоді як діти до 18 років поставили п'ять з п'яти.

Оглядачі вважають, що значною мірою успіху стрічки посприяла абсолютна синегрія подій з грою, величезна кількість пасхалок, від яких фанати гри були в захваті, а також ненапряжний і веселий сюжет.

Раніше Фокус писав, чому варто піти на фільм "Майнкрафт".