"Майнкрафт" і критика: чому фільм із рекордними зборами не сподобався кінопрофі

"Майнкрафт" — американський фентезійний комедійно-пригодницький фільм, заснований на однойменній комп'ютерній грі, вразив бувалих голлівудських продюсерів, зібравши в прокаті за перші вихідні $ 163 млн у США, на мільйон перевершивши старт "Барбі", на промо якої пішло $ 150 млн, продовжує свій тріумфальний хід планетою. Світові збори картини склали $313,7 млн.

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Якщо глядачі зустріли стрічку із захопленням, особливо підлітки та аудиторія 18-25 років, то критики були стриманішими, про що свідчать відгуки на сайті агрегаторі Rotten Tomatoes.

Фільм, що став найуспішнішою екранізацією відеогри, набрав 48% свіжості від критиків, але цілих 88% – від глядачів.

Екранізація гри "Майнкрафт" оповідає про групу невдах, які раптово потрапляють у світ гри Minecraft і мусять виконати низку завдань, щоб врятувати його і повернутися додому. Одну з головних ролей зіграв Джейсон Момоа, додавши в сюжет фірмовий гумор. У "Майнкрафті" – багато відсилань до оригінальної гри, які легко зчитують її фанати. Саме це стало одним із наріжних каменів приголомшливого успіху фільму.

Однак критики не особливо поділяють загальний захват.

"Ми просто не хочемо бути тими, хто повідомить Богу, що створили його творіння за допомогою цього дорогого і дешевого, на 100% корпоративного безладу", – іронізує Девід Фір у колонці для Rolling Stone.

"Тут є наскрізна лінія, зарита десь тут, про те, як складніше бути креативним, легше руйнувати. На жаль, "Майнкрафт" доводить свою власну точку зору. Творчість вимагала занадто багато зусиль. Легше натомість зруйнувати дух відеогри", – резюмує Кларисса Лоурей з Independent.

Натомість критик Майкл Ордонья з TheWrap пише:

"Творці "Майнкрафта" знають свою вбудовану аудиторію і безжально націлюються на неї за допомогою фансервісу і достатку фарсу. Для решти з нас це просто "Подорож героя" на тлі барвистих цифрових фонів".

Однак не обійшлося і без позитивних відгуків.

""Майнкрафт" знаменує собою комедійне дорослішання Момоа, який показав проблиски своїх здібностей у фільмах "Аквамен" і "Форсаж X". Але коли його немає на екрані в цьому фільмі, це залишає фільм млявим", – зазначає Марк Кеннеді з Associated Press.

"Блек – хоч би якими були його принади, і хоч би як добре вони тут були використані – це живе свідчення ідеї, що люди все одно можуть процвітати, залишаючись вірними своєму власному вираженню. Якщо не в цьому світі, то, можливо, у світі, створеному ними самими", – вважає Девід Ерліх з IndieWire.

Глядачі не залишилися осторонь коментарів.

"Я зводив свою сім'ю на цей фільм, і мушу сказати, що він був доволі гарний! Звичайно, це не блокбастер, але фільм сповнений сміху і загалом просто веселий", "Раніше я грав у Minecraft із друзями, а тепер ми з друзями виросли і подивилися цей фільм, він викликав у мене ностальгію, вся акторська гра дуже гарна, 10/10", "Чесно кажучи, кращий, ніж я очікував. Він розуміє, що люди дивляться його тільки заради мемів, і це грає на руку, тож гумор зрештою виявився цікавим для перегляду", "Фільм настільки кумедний і настільки дурний, що це смішно, не в нешанобливому сенсі, а насправді заслуговує оплесків", — пишуть вони.

Раніше Фокус писав, чому варто подивитися фільм "Майнкрафт".