Украинцы будут возвращать продукты в супермаркеты по новым правилам, — Минэкономики

Кабмин утвердил новый порядок возврата и замены пищевых продуктов. Изменения касаются не только шопинга в супермаркетах, но и закупок онлайн.

26 ноября правительство утвердило новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов. Об этом 27 ноября сообщили в Министерстве экономики Украины.

Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией закона "О защите прав потребителей", то есть после прекращения или отмены военного положения.

"Предложенный механизм позволит защитить права покупателей и одновременно предоставит бизнесу возможность быстро и без обращений в суд урегулировать с потребителями спорные вопросы. Это в определенной степени обезопасит добропорядочный бизнес от проверок и станет надежным механизмом защиты прав потребителей", — пояснила заместитель министра Татьяна Бережная.

Покупатели смогут обменивать непригодные/опасные продукты или возвращать за них деньги. При этом установлены четкие сроки возврата или замены продуктов, порядок действий потребителя и продавца и т.д.

В частности, возвращать или заменять продукты можно будет:

в течение суток, если речь идет о том, что хранится при температуре +6°C;

в течение трех дней, если предельный срок "употребить до" или минимальный срок годности товара не превышает 14 дней (но до окончания срока годности);

в течение 14 дней, если это продукты со сроком годности свыше 14 дней.

Если продукты были куплены онлайн, сроки возврата и замены начинают действовать с момента фактического получения товаров заказчиком.

Напомним, аналитик УКАБ Максим Гопка объяснил, почему так подскочила цена на яйца, и предупредил о еще большем подорожании.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал скачок стоимости продуктов с 15 декабря. Он раскрыл группы продуктов, увеличение цены на которые будет наиболее ощутимым.