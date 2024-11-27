Українці повертатимуть продукти в супермаркети за новими правилами, — Мінекономіки

Кабмін затвердив новий порядок повернення й заміни харчових продуктів. Зміни стосуються не лише шопінгу в супермаркетах, але й закупівель онлайн.

26 листопада уряд затвердив новий порядок повернення непридатних або небезпечних для споживання харчових продуктів. Про це 27 листопада повідомили в Міністерстві економіки України.

Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією закону "Про захист прав споживачів", тобто після припинення або скасування воєнного стану.

"Запропонований механізм дозволить захистити права покупців та одночасно надасть бізнесу можливість швидко й без звернень до суду врегульовувати зі споживачами спірні питання. Це певною мірою убезпечить доброчесний бізнес від перевірок та стане надійним механізмом захисту прав споживачів", — пояснила заступниця міністра Тетяна Бережна.

Покупці зможуть обмінювати непридатні/небезпечні продукти або повертати за них гроші. При цьому всиновлені чіткі терміни повернення або заміни продуктів, порядок дій споживача й продавця тощо.

Зокрема, повертати або замінювати продукти можна буде:

протягом доби, якщо йдеться про те, що зберігається за температури +6°C;

впродовж трьох днів, якщо граничний термін "вжити до" або мінімальний термін придатності товару не перевищує 14 днів (але до закінчення строку придатності);

протягом 14 днів, якщо це продукти з терміном придатності понад 14 днів.

Якщо продукти були куплені онлайн, терміни повернення та заміни починають діяти з моменту фактичного отримання товарів замовником.

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