Шакиру срочно госпитализировали в Перу: что произошло

Артистка была вынуждена отменить запланированный концерт. Врачи сказали, что она не в достаточно хорошем состоянии, чтобы выступать.

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Колумбийскую певицу Шакиру срочно госпитализировали перед концертом в Перу. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены попала в больницу во время своего мирового турне, первого за семь лет. Шакиру срочно госпитализировали в столице Перу Лиме из-за жалоб на боль в животе. В связи с этим артистка была вынуждена отменить запланированный концерт в городе.

Впоследствии новостью Шакира поделилась и в Instagram, опубликовав сторис из больничной палаты.

"Мне жаль сообщать вам всем, что вчера вечером мне пришлось обратиться в отделение неотложной помощи из-за проблем с животом, и сейчас я госпитализирована", — начала она свое заявление.

Шакира

Звезда сцены отметила, что с нетерпением ждет воссоединения с ее "невероятными поклонниками" в Перу и выразила надежду, что в скором времени сможет выйти из медицинского учреждения.

"Врачи, под чьим наблюдением я сейчас нахожусь, сообщили, что я не в достаточно хорошем состоянии, чтобы выступать сегодня вечером. Я очень сожалею, что не смогу сегодня выйти на сцену. Я с нетерпением ждала встречи со своими невероятными фанатами здесь, в Перу", — отметила Шакира.

Напомним, Шакира рассказала о тяжелом расставании с футболистом Жераром Пике.

Ранее Фокус писал о фотосессии Шакиры для мужского глянца.