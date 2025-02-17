Шакиру срочно госпитализировали в Перу: что произошло
Артистка была вынуждена отменить запланированный концерт. Врачи сказали, что она не в достаточно хорошем состоянии, чтобы выступать.
Колумбийскую певицу Шакиру срочно госпитализировали перед концертом в Перу. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда сцены попала в больницу во время своего мирового турне, первого за семь лет. Шакиру срочно госпитализировали в столице Перу Лиме из-за жалоб на боль в животе. В связи с этим артистка была вынуждена отменить запланированный концерт в городе.
Впоследствии новостью Шакира поделилась и в Instagram, опубликовав сторис из больничной палаты.
"Мне жаль сообщать вам всем, что вчера вечером мне пришлось обратиться в отделение неотложной помощи из-за проблем с животом, и сейчас я госпитализирована", — начала она свое заявление.
Звезда сцены отметила, что с нетерпением ждет воссоединения с ее "невероятными поклонниками" в Перу и выразила надежду, что в скором времени сможет выйти из медицинского учреждения.
"Врачи, под чьим наблюдением я сейчас нахожусь, сообщили, что я не в достаточно хорошем состоянии, чтобы выступать сегодня вечером. Я очень сожалею, что не смогу сегодня выйти на сцену. Я с нетерпением ждала встречи со своими невероятными фанатами здесь, в Перу", — отметила Шакира.
Напомним, Шакира рассказала о тяжелом расставании с футболистом Жераром Пике.
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