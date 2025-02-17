Шакіру терміново госпіталізували в Перу: що сталося

Артистка була змушена скасувати запланований концерт. Лікарі сказали, що вона не в достатньо хорошому стані, щоб виступати.

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Колумбійську співачку Шакіру терміново госпіталізували перед концертом у Перу. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени потрапила до лікарні під час свого світового турне, першого за сім років. Шакіру терміново госпіталізували у столиці Перу Лімі через скарги на біль у животі. У зв’язку з цим артистка була змушена скасувати запланований концерт у місті.

Згодом новиною Шакіра поділилася і в Instagram, опублікувавши сторіс із лікарняної палати.

"Мені прикро повідомляти вам усім, що вчора ввечері мені довелося звернутися до відділення невідкладної допомоги через проблеми з животом, і зараз я госпіталізована", — почала вона свою заяву.

Шакіра

Зірка сцени наголосила, що з нетерпінням чекає возз’єднання з її "неймовірними прихильниками" в Перу і висловила сподівання, що в якнайскоріше зможе вийти з медичного закладу.

"Лікарі, під чиїм наглядом я зараз перебуваю, повідомили, що я не в достатньо хорошому стані, щоб виступати сьогодні ввечері. Я дуже сумую, що не зможу сьогодні вийти на сцену. Я з нетерпінням чекав зустрічі зі своїми неймовірними фанатами тут, у Перу", — зазначила Шакіра.

Нагадаємо, Шакіра розповіла про важке розставання з футболістом Жераром Піке.

Раніше Фокус писав про фотосесію Шакіри для чоловічого глянцю.