Village People заявили, що їхній хіт YMCA, улюблений Трампом, не є "гей-гімном"

Менеджер групи намагався заборонити Дональду Трампу використовувати їхні хіти YMCA і Macho Man, але зрештою Village People виступили на інавгурації.

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Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії та після неї активно використовував хіти гурту Village People YMCA і Macho Man, виконуючи те, що таблоїлди назвали "танцем Трампа". Критики зазначали, що диско-композиції гурту часто розглядалися, як негласні "гімни ЛГБТК", але тепер Віктор Вілліс, єдиний, хто залишився з оригінального складу групи, заявив, що це не так. Про це пише Daily Star.

Виступ Village People на інавгурації Трампа на інавгурації

Віктор Вілліс написав пісню з продюсером Жаком Моралі, і він поділився постом у соціальних мережах, наполягаючи, що пісня не є "гімном геїв" і це "помилкове припущення". Пісню було взято з третього студійного альбому гурту під назвою Cruisin.

Говорячи про хіт 1978 року, Вілліс написав у Facebook: "Було багато розмов, особливо останнім часом, про те, що YMCA — це якимось чином гімн геїв. Як я вже багато разів говорив у минулому, це помилкове припущення, засноване на тому факті, що мій партнер з написання пісень був геєм, і деякі (не всі) учасники Village People були геями, і що перший альбом Village People був повністю про життя геїв".

Вілліс також заявив, що це припущення ґрунтується на тому факті, що гуртожитки, які будувала YMCA (Молодіжна християнська організація — ред.), мабуть, використовували як своєрідне місце зустрічей геїв.

Кліп на пісню YMCA

"І оскільки один з авторів був геєм, а деякі з Village People — геї, пісня має бути посланням геям. На це я ще раз кажу: витягніть свої думки зі стічної канави. Це не так", — повідомив Віктор Вілліс.

Вілліс і група спочатку заперечували проти використання їхньої музики. Карен Вілліс, менеджерка гурту і дружина Віктора, навіть надіслала юридичній команді Трампа офіційного листа, після того, як два роки тому відео з танцем Дональда Трампа під хіт Macho Man стало вірусним.

Віктор Вілліс також заявив, що коли він писав текст пісні, він не знав, що YMCA — це "місце тусовки геїв".

Учасники гурту Village People Фото: Скриншот

"Я написав YMCA про те, що я знав про Y в міських районах Сан-Франциско, як-от плавання, баскетбол, легка атлетика, а також дешева їжа і дешеві кімнати", — стверджує соліст Village People. Також він спробував пояснити слова пісні.

"Коли я кажу "тусуватися з усіма хлопцями", це просто сленг 1970-х років для хлопців, які тусуються разом заради спорту, азартних ігор або чогось ще. У цьому немає нічого гейського. Тож тією мірою, якою YMCA вважається гей-гімном на основі того факту, що геї колись використовували певні YMCA для незаконної діяльності, припущення, що пісня натякає на це, є абсолютно помилковим", — повідомив Вілліс.

Тепер він погрожує судовими позовами тим, хто продовжує стверджувати, що пісня насправді є "гімном ЛГБТК". І каже, що раз він писав текст пісні, то вже він-то знає, про що в ній співається.

Він додав: "Однак я не проти того, що геї вважають цю пісню своїм гімном, але вам буде важко знайти YMCA в плейлисті будь-якого гей-клубу, параду або іншого гей-заходу таким чином, щоб це було схоже на гімн для спільноти, окрім як на натяк на незаконну діяльність, що є наклепом і завдає шкоди пісні. Але це припиниться у 2025 році".

Раніше Віктор Вілліс заявляв, що з 2020 року отримав понад тисячу скарг на використання обраним президентом Трампом пісні YMCA і просив не використовувати її. А потім повідомив, що виступи Village People не є схваленням політики обраного президента США.

Кліп на пісню Macho Man

"Ми вважаємо, що музика має поширюватися по всьому політичному спектру, а не зберігатися для однієї політичної сторони, але ось сумна правда: якби наш бажаний кандидат (Камала Гарріс) переміг, Village People ніколи б не запросили виступити на її інавгурації. Вона б обрала таких, як Джон Ледженд і Бейонсе тощо. Але тепер, коли президентом став Трамп, Village People мають казати "ні" запрошенню виступити? Яку користь це приносить Village People? Жодної. Це просто ненависть з одного політичного погляду", — заявив соліст.

Факти про гурт Village People

Village People означає "Люди з Віллідж" (Грінвіч-Віллідж — район Мангеттена, Нью-Йорк, відомий під час створення гурту активністю арт- і гей-спільноти). Гурт був створений 1977 року французькими продюсерами Жаком Моралі, Анрі Белоло та вокалістом Віктором Віллісом, сином баптистського проповідника, який виступав у костюмі поліцейського, або військового офіцера. Наступним учасником гурту став Феліпе Роуз, який виступав у костюмі індіанця — його продюсери зустріли в гей-БДСМ-клубі The Anvil на Мангеттені.

Учасники гурту Village People Фото: Getty Images

Наступних учасників гурту шукали за оголошенням "Потрібні мачо: повинні танцювати і мати вуса". Так у групі з'явилися інші вокалісти, які представляли архетипічні образи американської мужності: ковбой (Ренді Джонс), будівельний робітник (Девід Годо), байкер (Гленн Г'юз) і морський піхотинець (Алекс Брайлі). Цікаво, але при створенні костюма "байкера" Моралі надихався образами з двох відомих клубів 1970-х: гей-бару BDSM і секс-клубу Mineshaft.

Склад гурту кілька разів змінювався. Від оригінального складу залишився тільки Віктор Вілліс.

Нагадаємо, Фокус писав, як пройшов інавгураційний бал Дональда Трампа. Свій танець з першою леді Меланією Трамп президент США виконав під хіт An American Trilogy Елвіса Преслі.