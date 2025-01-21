Village People заявили, что их хит YMCA, любимый Трампом, не является "гей-гимном"

Менеджер группы пытался запретить Дональду Трампу использовать их хиты YMCA и Macho Man, но в итоге Village People выступили на инаугурации.

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Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании и после нее активно использовал хиты группы Village People YMCA и Macho Man, исполняя то, что таблоилды назвали "танцем Трампа". Критики отмечали, что диско-композиции группы часто рассматривались, как негласные "гимны ЛГБТК", но теперь Виктор Уиллис, единственный, кто остался из оригинального состава группы, заявил, что это не так. Об этом пишет Daily Star.

Выступление Village People на инаугурации Трампа

Виктор Уиллис написал песню с продюсером Жаком Морали, и он поделился постом в социальных сетях, настаивая, что песня не является "гимном геев" и это "ложное предположение". Песня была взята из третьего студийного альбома группы под названием Cruisin.

Говоря о хите 1978 года, Уиллис написал в Facebook: "Было много разговоров, особенно в последнее время, о том, что YMCA — это каким-то образом гимн геев. Как я уже много раз говорил в прошлом, это ложное предположение, основанное на том факте, что мой партнер по написанию песен был геем, и некоторые (не все) участники Village People были геями, и что первый альбом Village People был полностью о жизни геев".

Уиллис также заявил, что это предположение основано на том факте, что общежития, которые строила YMCA (Молодежная христианская организация – ред.), по-видимому, использовалось как своего рода место встреч геев.

Клип на песню YMCA

"И поскольку один из авторов был геем, а некоторые из Village People — геи, песня должна быть посланием геям. На это я еще раз говорю: вытащите свои мысли из сточной канавы. Это не так", — сообщил Виктор Уиллис.

Уиллис и группа изначально возражали против использования их музыки. Карен Уиллис, менеджер группы и жена Виктора, даже направила юридической команде Трампа официальное письмо, после того, как два года назад видео с танцем Дональда Трампа под хит Macho Man стало вирусным.

Виктор Уиллис также заявил, что когда он писал текст песни, он не знал, что YMCA — это "место тусовки геев".

Участники группы Village People Фото: Скриншот

"Я написал YMCA о том, что я знал о Y в городских районах Сан-Франциско, таких как плавание, баскетбол, легкая атлетика, а также дешевая еда и дешевые комнаты", — утверждает солист Village People. Также он попытался объяснить слова песни.

"Когда я говорю "тусоваться со всеми парнями", это просто сленг 1970-х годов для парней, которые тусуются вместе ради спорта, азартных игр или чего-то еще. В этом нет ничего гейского. Так что, в той мере, в какой YMCA считается гей-гимном на основе того факта, что геи когда-то использовали определенные YMCA для незаконной деятельности, предположение, что песня намекает на это, совершенно ошибочно", — сообщил Уиллис.

Теперь он угрожает судебными исками тем, кто продолжает утверждать, что песня на самом деле является "гимном ЛГБТК". И говорит, что раз он писал текст песни, то уж он-то знает о чем в ней поется.

Он добавил: "Однако я не против того, что геи считают эту песню своим гимном, но вам будет трудно найти YMCA в плейлисте любого гей-клуба, парада или другого гей-мероприятия таким образом, чтобы это было похоже на гимн для сообщества, кроме как на намек на незаконную деятельность, что является клеветой и наносит ущерб песне. Но это прекратится в 2025 году".

Ранее Виктор Уиллис заявлял, что с 2020 года получил более тысячи жалоб на использование избранным президентом Трампом песни YMCA и просил не использовать ее. А потом сообщил, что выступления Village People не являются одобрением политики избранного президента США.

Клип на песню Macho Man

"Мы считаем, что музыка должна распространяться по всему политическому спектру, а не сохраняться для одной политической стороны, но вот печальная правда: если бы наш предпочтительный кандидат (Камала Харрис) победил, Village People никогда бы не пригласили выступить на ее инаугурации. Она бы выбрала таких, как Джон Ледженд и Бейонсе и т. д. Но теперь, когда президентом стал Трамп, Village People должны говорить "нет" приглашению выступить? Какую пользу это приносит Village People? Никакой. Это просто ненависть с одной политической точки зрения", — заявил солист.

Факты о группе Village People

Village People означает "Люди из Виллидж" (Гринвич-Виллидж — район Манхэттена, Нью-Йорк, известный во время создания группы активностью арт- и гей-сообщества). Группа была создана в 1977 году французскими продюсерами Жаком Морали, Анри Белоло и вокалистом Виктором Уиллисом, сыном баптистского проповедника, который выступал в костюме полицейского, или военного офицера. Следующим участником группы стал Фелипе Роуз, который выступал в костюме индейца – его продюсеры встретили в гей-БДСМ-клубе The Anvil на Манхэттене.

Участники группы Village People Фото: Getty Images

Следующих участников группы искали по объявлению "Требуются мачо: должны танцевать и иметь усы". Так в группе появились прочие вокалисты, которые представляли архетипические образы американской мужественности: ковбой (Рэнди Джонс), строительный рабочий (Дэвид Ходо), байкер (Гленн Хьюз) и морской пехотинец (Алекс Брайли). Интересно, но при создании костюма "байкера" Морали вдохновлялся образами из двух известных клубов 1970-х: гей-бара BDSM и секс-клуба Mineshaft.

Состав группы несколько раз менялся. От оригинального состава остался только Виктор Уиллис.

Напомним, Фокус писал, как прошел инаугурационный бал Дональда Трампа. Свой танец с первой леди Меланией Трамп президент США исполнил под хит An American Trilogy Элвиса Пресли.