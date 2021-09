Учасник ABBA Бенні Андерссон пожертвував бородою заради цифрової копії

Створенням голограм учасників колективу займається студія Джорджа Лукаса, режисера "Термінатор", "Титаніка" й "Аватара".

Знаменита шведська група АВВА, яка минулого тижня анонсувала своє повернення з революційним концертом і новим альбомом Voyage, вже представила перші за 40 років пісні, високо оцінені критиками, повідомляє The Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відразу після анонсу 71-річна Агнета Фельтскуг, 76-річний Б'єрн Ульвеус, 74-річний Бенні Андерссон і 75-річна Анні-Фрід Лінгстад ​​випустили нові треки I Still Have Faith In You та Don't Shut Me Down. Весь альбом шанувальники групи почують не раніше 5 листопада.

Колектив також повідомив, що відіграє тур "Кращі хіти" у вигляді цифрових персонажів. Учасники групи об'єдналися з командою з 850 осіб з Industrial Light & Magic, заснованої Джорджем Лукасом, щоб створити цифрові версії себе для концерту, використовуючи техніку захоплення руху і виконання.

Концертний тур ABBA розпочнеться 27 травня 2022 року на ABBA Arena, сучасній арені місткістю 3 000 осіб, розташованої в Олімпійському парку Королеви Єлизавети в Лондоні.

[ + – ] Арена, яка будується для концертного туру АВВА в Лондоні Фото: ABBA Voyage/Twitter

За словами Б'єрна Ульвеуса, в пісенному шоу ABBA дотримуються свого власного стилю, а не намагаються йти в ногу з часом.

У першому кліпі АВВА, який з'явився на YouTube-каналі групи, наприкінці відео можна побачити, як виглядають цифрові копії артистів. Це пісня про шлях колективу.

"Перша пісня I Still Have Faith In You, я просто знав, що вона повинна бути про нас. Йдеться про те, щоб усвідомити, що бути там, де ми є, неймовірно, жодна уява не може це вигадати. Випустити новий альбом через 40 років і як і раніше залишатися кращими друзями і насолоджуватися компанією одне одного, повної відданістю, хто відчув це? Ніхто", — розповів Бенні Андерссон.

[ + – ] Перший за останні 40 років кліп АВВА на пісню I Still Have Faith In You

Заради створення цифрової копії Бенні довелося збрити бороду.

"Нам запропонували вирушити в тур у вигляді цифрових персонажів, і ми з'ясували, що це можливо — це стара технологія. Але версія повинна була мати наше цифрове "я". Ми хотіли зробити це, поки не померли! Єдина проблема в тому, що нам довелося збрити бороди — у мене борода була 50 років — щоб усе було правильно".

[ + – ] На сцені глядачі побачать молодих артистів Фото: ABBA Voyage/Twitter

За словами Б'єрна, захват руху робили в студії в Стокгольмі, й учасники АВВА приїжджали туди щодня протягом п'яти тижнів.

Шведський квартет ще в 2018 році оголосив, що вони планують записати нові треки вперше за 35 років, а в минулому році було підтверджено, що в них більше пісень, ніж планувалося спочатку. Однак плани дещо посунула пандемія коронавірусу.

Група АВВА, що складається з двох сімейних пар, розпалася на піку популярності, в 1982 році. Згодом Б'єрн розлучився з Агнетою, а Бенні — з Фрідою. Колектив довгий час відкидав будь-які пропозиції про возз'єднання, проте в 2016 році вони все ж зібралися і виступили на приватному заході.