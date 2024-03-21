Король Швеції Карл XVI Густав нагородив музикантів гурту АВВА лицарським орденом

Король роздав лицарські ордени вперше за 50 років. Одержувачів Ордену номінувала громадськість, а потім пропозиції підготувала Рада Ордену при Королі.

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Король Швеції Карл XVI Густав, який 30 квітня відзначатиме свій 78-й день народження, вперше за майже 50 років нагородив королівськими лицарськими орденами видатних шведів. І серед них опинилися музиканти культового гурту АВВА. Рішення про нагородження Карл ухвалював не сам. Одержувачі Ордена були номіновані жителями Швеції, а потім уже Рада Ордена запропонувала кандидатури королю. Про це повідомили на офіційному сайті королівської сім'ї Швеції.

Поки що тільки відомо, кого нагородять і вони вже можуть хвалитися лицарськими званнями. Сама урочиста церемонія відбудеться 31 травня. За допомогою широкої політичної угоди риксдаг ухвалив, що чотири шведські королівські королівські лицарські ордени знову можуть бути вручені шведським громадянам. Потім у грудні 2022 року уряд ухвалив нове положення про вищі нагороди Швеції за видатний внесок.

Король Швеції Карл XVI Густав підписує наказ про нагородження Фото: Kungahuset/Instagram

До цих нагород належать чотири королівські лицарські ордени: Орден Серафима, Орден Меча, Орден Полярної зірки та Орден Васи. Нова постанова спрямована на те, щоб держава могла визнавати і винагороджувати гідні зусилля, які виходять за рамки того, чого можна очікувати від людини в галузі, в якій вона працює. Це може бути, наприклад, смілива спроба порятунку життів, або досягнення, що має велике значення для Швеції.

Таким чином, музиканти АВВА отримають Ордена Васа за "видатний внесок у шведське та міжнародне музичне життя". Це: Бенні Андерссон, Агнета Фельтског, Анні-Фрід Лінгстад і Бйорн Ульвеус.

Музиканти гурту АВВА Фото: Getty Images

Також Орден Васи отримають актриса Єва Рідберг і соціолог Беттан Бівальд.

Орден Меча отримають військові, Орден Полярної зірки — вчені за "видатні дослідницькі досягнення", а Орден Серафима поки що нікому не вручать.

Нагадаємо, Орден Васа (також вимовляється, як "Ваза"), названий на честь шведської династії Ваза. Також називався і знаменитий корабель, який побудували на замовлення короля Швеції Густава II Адольфа під час війни з Річчю Посполитою (1621-1629 рр.). Але розкішний корабель навіть не встиг вийти у відкрите море.

Галеон "Vasa" спустили на воду восени 1627 року. З нагоди урочистостей морякам дозволили взяти на борт жінок і дітей. Однак навіть не пропливши десяток кілометрів, з піднятими вітрилами корабель пішов на дно. За різними даними вважається, що загинули від 50 до 400 осіб.

1961 року його вдалося підняти, і тепер корабель експонують у спеціально створеному для нього музеї.