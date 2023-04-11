Не зовсім чоловік. Вчені виявили, кому належать останки із затонулого шведського корабля "Ваза"

Корабель "Ваза" побудували на замовлення короля Швеції Густава ІІ Адольфа під час війни з державою Річ Посполита (1621-1629 рр.). Однак із піднятими вітрилами він пішов на дно, забравши із собою десятки життів.

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За результатами попередніх досліджень знайдених останків на шведському військовому кораблі "Vasa" скелет належав чоловікові. Однак нещодавно вчені вирішили детальніше вивчити його та виявили, що це не зовсім так — останки жіночі. Про це пише HeritageDaily.

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Про галеон "Ваза" відомо, що його спустили на воду восени 1627 року. Його прикрасили пишним оздобленням і бронзовими гарматами. Через це він став одним із найпотужніших військових кораблів свого часу.

З нагоди урочистостей морякам дозволили взяти на борт жінок та дітей. Однак навіть не пропливши десяток кілометрів, із піднятими вітрилами корабель пішов на дно. За різними даними вважається, що загинуло від 50 до 400 людей. А все через надмірну вагу, яка зробила судно небезпечно нестійким.

Пізніше, через приблизно 30-40 років, підводні археологи почали витягати корабель і все, що з ним, на поверхню. Спочатку вони дістали 54 гармати, прорубавши під водою проходи у частині палуб. Згодом на майже 300 років про галеон забули.

Аж поки археолог-любитель Андерс Франзен не натрапив на залишки корабля. Він шукав їх близько п'яти років, і нарешті це вдалося.

Для порятунку затонулого корабля створили комітет. І зрештою у 1961 році його вдалося підняти.

Сьогодні ж відреставроване судно слугує музеєм для відвідувачів. Однак його дослідження та вивчення знайдених на ньому артефактів та останків продовжуються.

Доктор Фред Хокер, директор з досліджень Музею Ваза в Стокгольмі, ділиться: "Завдяки проведенню остеологічного аналізу вдалося багато чого дізнатися про цих людей, зокрема, про їхній вік, зріст та історію хвороби. Нещодавно остеологи запідозрили, що знайдені останки чоловіка можуть бути жінкою, виходячи з особливостей тазу. Аналіз ДНК може виявити ще більше".

Дослідники з музею співпрацюють із кафедрою імунології, генетики та патології Уппсальського університету в Швеції з 2004. Вивчаючи останки разом, вони хочуть провести комплексне дослідження всіх останків, знайдених на кораблі.

За її словами, дослідники підозрювали, що останки скелета, якого вони назвали "G", насправді не належать чоловікові Фото: Anna Maria Forssberg, Vasamuseet/SMTM

Марі Аллен, професорка морської судово-медичної генетики, стверджує: "Для нас вивчати скелети з "Вази" водночас не таке просте і цікаве завдання. Адже виділити ДНК із кісток, похованих під водою протягом 333 років, дуже складно, але не неможливо".

За її словами, дослідники підозрювали, що останки скелета, якого вони назвали "G", насправді не належать чоловікові. Однак вони хотіли впевнитися у своїй гіпотезі.

Завдяки міжлабораторному дослідженню команда розробила нову методику тестування для вивчення численних генетичних варіацій.

Дослідники розглядають вивчення скелетів із затонулого корабля як можливість удосконалити свої судово-медичні методи, які згодом можна використати для аналізу ДНК у кримінальних розслідуваннях або для ідентифікації загиблих військовослужбовців.

За їхніми словами, вони хочуть наблизитися до людей, які потонули на кораблі, наскільки це можливо. Про дружин моряків, яких чоловіки брали із собою на борт, часто забувають, хоча ті відігравали важливу роль для військово-морського флоту.

Вчені очікують нові результати, які зможуть більше розповісти про зовнішній вигляд людей, наприклад, про колір їхнього волосся і очей, і, можливо, навіть про їхнє родинне походження.

"Сьогодні ми можемо отримати набагато більше інформації з історичної ДНК, ніж раніше, і методи постійно вдосконалюються. Ми можемо сказати, чи була людина схильна до певних хвороб, або навіть дуже дрібні деталі, наприклад, чи були у неї веснянки, волога або суха вушна сірка", — каже Марі Аллен.

Окрім останків із корабля, дослідники вивчають речі, які знайшли на ньому. Згодом результати представлять на виставці в музеї та в книзі про людей, що загинули разом із "Ваза".

Раніше Фокус розповідав про підводні дослідження давньоримського курортного міста Байї. Археологи вивчають його уже впродовж багатьох років, і зараз їм вдалося зробити нові відкриття.