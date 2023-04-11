Не совсем мужчина. Ученые выяснили, кому принадлежат останки с затонувшего шведского корабля "Ваза"

Корабль "Ваза" построили по заказу короля Швеции Густава II Адольфа во время войны с государством Речь Посполитая (1621-1629 гг.). Однако с поднятыми парусами он пошел ко дну, унеся с собой десятки жизней.

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По результатам предварительных исследований найденных останков на шведском военном корабле "Vasa" скелет принадлежал мужчине. Однако недавно ученые решили более подробно изучить его и обнаружили, что это не совсем так — останки женские. Об этом пишет Heritage Daily.

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О галеоне "Ваза" известно, что его спустили на воду осенью 1627 года. Его украсили пышной отделкой и бронзовыми пушками. Поэтому он стал одним из самых мощных военных кораблей своего времени.

По случаю торжеств морякам разрешили взять на борт женщин и детей. Однако даже не проплыв десяток километров, с поднятыми парусами корабль пошел ко дну. По разным данным считается, что погибли от 50 до 400 человек. А все из-за избыточного веса, который сделал судно опасно неустойчивым.

Позже, спустя примерно 30-40 лет, подводные археологи начали вытаскивать корабль и все, что с ним, на поверхность. Сначала они получили 54 орудия, прорубив под водой проходы в нижней части палуб. Впоследствии почти на 300 лет о галеоне забыли.

Пока археолог-любитель Андерс Франзен не наткнулся на остатки корабля. Он искал их около пяти лет, и, наконец, это удалось.

Для спасения затонувшего корабля был создан комитет. И в конце концов в 1961 году его удалось поднять.

Сегодня же отреставрированное судно служит музеем для посетителей. Однако его исследования и изучение найденных на нем артефактов и останков продолжаются.

Доктор Фред Хокер, директор по исследованиям Музея Ваза в Стокгольме, делится: "Благодаря проведению остеологического анализа удалось многое узнать об этих людях, в частности, об их возрасте, росте и истории болезни. Недавно остеологи заподозрили, что найденные останки мужчины могли принадлежать женщине, исходя из особенностей таза. Анализ ДНК может показать еще больше".

Исследователи из музея сотрудничают с кафедрой иммунологии, генетики и патологии Уппсальского университета в Швеции с 2004 года. Изучая останки вместе, они хотят провести комплексное исследование всех останков, найденных на корабле.

По ее словам, исследователи подозревали, что останки скелета, которого они назвали "G", на самом деле не принадлежат мужчине Фото: Anna Maria Forssberg, Vasamuseet/SMTM

Мари Аллен, профессор морской судебно-медицинской генетики, утверждает: "Для нас изучать скелеты из "Вазы" одновременно не такая простая, но интересная задача. Ведь выделить ДНК из костей, погребенных под водой в течение 333 лет, очень сложно, но не невозможно".

По ее словам, исследователи подозревали, что останки скелета, которого они назвали "G", на самом деле не принадлежат мужчине. Однако они хотели убедиться в своей гипотезе.

Благодаря межлабораторному исследованию, команда разработала новую методику тестирования для изучения многочисленных генетических вариаций.

Исследователи рассматривают изучение скелетов с затонувшего корабля как возможность усовершенствовать свои судебно-медицинские методы, которые можно использовать для анализа ДНК в уголовных расследованиях или для идентификации погибших военнослужащих.

По их словам, они хотят приблизиться к людям, утонувшим на корабле, насколько это возможно. О женах моряков, которых мужчины брали с собой на борт, часто забывают, хотя те играли важную роль для военно-морского флота.

Ученые ожидают новые результаты, которые смогут больше рассказать о внешнем виде людей, например о цвете их волос и глаз, и, возможно, даже об их родстве.

"Сегодня мы можем получить гораздо больше информации из исторической ДНК, чем раньше, и методы постоянно совершенствуются. Мы можем сказать, был ли человек подвержен определенным болезням, или даже очень мелкие детали, например, были ли у него веснушки", — говорит Мари Аллен.

Кроме останков с корабля, исследователи изучают найденные на нем вещи. Впоследствии результаты будут представлены на выставке в музее и в книге о людях, погибших вместе с "Ваза".

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