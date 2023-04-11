Не совсем мужчина. Ученые выяснили, кому принадлежат останки с затонувшего шведского корабля "Ваза"
Корабль "Ваза" построили по заказу короля Швеции Густава II Адольфа во время войны с государством Речь Посполитая (1621-1629 гг.). Однако с поднятыми парусами он пошел ко дну, унеся с собой десятки жизней.
По результатам предварительных исследований найденных останков на шведском военном корабле "Vasa" скелет принадлежал мужчине. Однако недавно ученые решили более подробно изучить его и обнаружили, что это не совсем так — останки женские. Об этом пишет Heritage Daily.
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О галеоне "Ваза" известно, что его спустили на воду осенью 1627 года. Его украсили пышной отделкой и бронзовыми пушками. Поэтому он стал одним из самых мощных военных кораблей своего времени.
По случаю торжеств морякам разрешили взять на борт женщин и детей. Однако даже не проплыв десяток километров, с поднятыми парусами корабль пошел ко дну. По разным данным считается, что погибли от 50 до 400 человек. А все из-за избыточного веса, который сделал судно опасно неустойчивым.
Позже, спустя примерно 30-40 лет, подводные археологи начали вытаскивать корабль и все, что с ним, на поверхность. Сначала они получили 54 орудия, прорубив под водой проходы в нижней части палуб. Впоследствии почти на 300 лет о галеоне забыли.
Пока археолог-любитель Андерс Франзен не наткнулся на остатки корабля. Он искал их около пяти лет, и, наконец, это удалось.
Для спасения затонувшего корабля был создан комитет. И в конце концов в 1961 году его удалось поднять.
Сегодня же отреставрированное судно служит музеем для посетителей. Однако его исследования и изучение найденных на нем артефактов и останков продолжаются.
Доктор Фред Хокер, директор по исследованиям Музея Ваза в Стокгольме, делится: "Благодаря проведению остеологического анализа удалось многое узнать об этих людях, в частности, об их возрасте, росте и истории болезни. Недавно остеологи заподозрили, что найденные останки мужчины могли принадлежать женщине, исходя из особенностей таза. Анализ ДНК может показать еще больше".
Исследователи из музея сотрудничают с кафедрой иммунологии, генетики и патологии Уппсальского университета в Швеции с 2004 года. Изучая останки вместе, они хотят провести комплексное исследование всех останков, найденных на корабле.
Мари Аллен, профессор морской судебно-медицинской генетики, утверждает: "Для нас изучать скелеты из "Вазы" одновременно не такая простая, но интересная задача. Ведь выделить ДНК из костей, погребенных под водой в течение 333 лет, очень сложно, но не невозможно".
По ее словам, исследователи подозревали, что останки скелета, которого они назвали "G", на самом деле не принадлежат мужчине. Однако они хотели убедиться в своей гипотезе.
Благодаря межлабораторному исследованию, команда разработала новую методику тестирования для изучения многочисленных генетических вариаций.
Исследователи рассматривают изучение скелетов с затонувшего корабля как возможность усовершенствовать свои судебно-медицинские методы, которые можно использовать для анализа ДНК в уголовных расследованиях или для идентификации погибших военнослужащих.
По их словам, они хотят приблизиться к людям, утонувшим на корабле, насколько это возможно. О женах моряков, которых мужчины брали с собой на борт, часто забывают, хотя те играли важную роль для военно-морского флота.
Ученые ожидают новые результаты, которые смогут больше рассказать о внешнем виде людей, например о цвете их волос и глаз, и, возможно, даже об их родстве.
"Сегодня мы можем получить гораздо больше информации из исторической ДНК, чем раньше, и методы постоянно совершенствуются. Мы можем сказать, был ли человек подвержен определенным болезням, или даже очень мелкие детали, например, были ли у него веснушки", — говорит Мари Аллен.
Кроме останков с корабля, исследователи изучают найденные на нем вещи. Впоследствии результаты будут представлены на выставке в музее и в книге о людях, погибших вместе с "Ваза".
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