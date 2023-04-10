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Технологии и наука

Древнеримский курортный город ушел под воду. Археологи совершили новое открытие

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Фото: NAUMACOS | В древнеримском городе-курорте Байи, как писал Сенека, построили виллы Гай Марий, Гней Помпей и Юлий Цезарь, а резиденции имели Калигула, Клавдий, Нерон и Адриан

В древнеримском городе-курорте Байи, как писал Сенека, построили виллы Гай Марий, Гней Помпей и Юлий Цезарь, а резиденции имели Калигула, Клавдий, Нерон и Адриан. Сегодня исследователи продолжают изучать затонувшие части.

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Подводные археологи постоянно производят раскопки на территории затонувшего римского города Байи, находящегося на берегу Неаполитанского залива в современной коммуне Баколи в Италии. Оно известно как древнеримский курорт, а многие императоры и выдающиеся люди строили себе в нем зоны отдыха, пишет HeritageDaily.

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По преданию, Байи назван в честь Байя (Βαϊος), кормчего Одиссея, похороненного в Италии. Это место издавна известно своими лечебными серными источниками, а впервые упомянули о нем в 178 г. до н. э.

И хотя город процветал и привлекал посетителей разных каст и мастей, некоторые авторы, как Сенека и Цицерон, презирали Байи и называли его местом праздности и разврата. Кроме этого, оно так и не получило муниципального статуса, обретя репутацию города гедонистического образа жизни. Об этом свидетельствует также описание Секста Проперция, поэта эпохи Августа (1 в. до н. э.), называвшего его "воротом роскоши" и "гаванью порока".

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Команда также нашла каменные колоннады, мраморные колонны и многое другое, завезенное в античные времена, в частности, с острова Хиос в Греции
Фото: NAUMACOS

Древние римляне верили, что Флегрейские Поля (кальдера спящего супервулкана в Европе, сегодня часть Неаполя) — дом бога огня Вулкана. Местная вулканическая активность поднимала и опускала геологическую структуру полуострова, что привело к тому, что нижняя часть города оказалась под водой.

Подводные археологи из Campi Flegrei Archaeological Park and Naumacos проводили обследование района Терме-дель-Лакус, обнаружив блок построек длиной 60 метров. Команда также нашла каменные колоннады, мраморные колонны и многое другое, завезенное в античные времена, в частности, с острова Хиос в Греции.

Кроме этого, исследователям удалось встретить фрагмент пластиночной мозаики, все еще выложенный портасантами и белым мрамором в хроматическом дежурстве. Сейчас это лучший элемент датировки, поскольку типология и исполнение относятся к поздней античности.

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