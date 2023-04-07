Самые масштабные раскопки княжеского Владимира за всю историю: находка времен Киевской Руси

Киевская Русь существовала в течение IX-XIII веков, простиралась от Белого моря на севере до Черного моря на юге и торговала со странами и империями того времени. Древнее государство продолжает рассказывать свою историю через находки и предания.

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Киевская Русь — одно из могущественных государств Европы, существовавшее на протяжении IX-XIII веков. Со столицей Киев она простиралась на тысячи километров и вносила свой вклад в историю и культуру на этих территориях. Украинским археологам удалось найти таможенную пломбу ее периода, делится исследователь Виктор Баюк.

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Пломбы, в том числе и таможенные, начали использовать еще в Месопотамии с конца IV — начала III тысячелетия до н. э. Позднее для идентификации собственности применялись также в Древней Греции и Римской империи. В Европе они распространились в период средневековья, а именно VIII—XI вв.

Украинским исследователям из ГП "Охранная археологическая служба Украины" Института археологии НАН Украины совместно с Волынским национальным университетом имени Леси Украинки, Заповедником "Древний Владимир" и Союзом археологов Украины в рамках проекта строительства укрытия и учебного корпуса лицея имени Александра Цинкаловского удалось найти таможенную пломбу в урочище "Апостольщина". Она относится к периоду Киевской Руси, а именно границы XI-XII вв., и является "дорогичинским типом".

Кроме того, можно четко увидеть на лицевой стороне иконографическое изображение Святого Иоанна Крестителя, на обороте — процветающий крест. Это согласно атрибуции Александра Алферова.

Сама находка небольшая – ее диаметр 13х10 мм Фото: Віктор Чухрай

И хотя сегодня нельзя сказать точно, какому именно князю принадлежит атрибуция, находка дала толчок новым исследованиям.

Сама находка небольшая — ее диаметр 13х10 мм. Обычно такие вислые печати содержат схожую иконографию, однако выделяются большим размером.

По словам исследователей, это самые масштабные археологические исследования княжеского Владимира за всю историю.

Ранее Фокус рассказывал о раскопках на крупнейшем здании Константинополя. Находки, обнаруженные там, приятно удивили исследователей.

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