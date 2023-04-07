Наймасштабніші розкопки княжого Володимира за всю історію: знахідка часів Київської Русі

Київська Русь існувала протягом IX-XIII століть, простягалася від Білого моря на півночі до Чорного моря на півдні та торгувала з тогочасними країнами та імперіями. Древня держава продовжує розповідати свою історію через знахідки та перекази.

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Київська Русь — одна з могутніх держав Європи, яка існувала впродовж IX-XIII століть. Зі столицею Київ вона простягалася на тисячі кілометрів та робила свій внесок в історію та культуру на цих територіях. Українським археологам вдалося виявити митну пломбу її періоду, ділиться дослідник Віктор Баюк.

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Пломби, а зокрема і митні, почали використовувати ще у Месопотамії з кінця IV — початку III тисячоліття до н. е. Пізніше для ідентифікації власності застосовувалися також в Стародавній Греції та Римській імперії. У Європі ж вони поширилися в період середньовіччя, а саме VIII—XI ст.

Українським дослідникам з ДП "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України спільно із Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Заповідником "Стародавній Володимир" та Спілкою археологів України в межах проєкту будівництва укриття та навчального корпусу ліцею імені Олександра Цинкаловського у Володимирі на Волині вдалося натрапити на митну пломбу в урочищі "Апостольщинаʼ. Вона належить до періоду Київської Русі, а саме межі ХІ-ХІІ ст., і є "дорогичинським типом".

Окрім цього, можна чітко побачити на лицьовому боці іконографічне зображення Святого Іоанна Хрестителя, на звороті — проквітлий хрест. Це згідно з атрибуцією Олександра Алфьорова.

Сама знахідка невелика — її діаметр 13х10 мм Фото: Віктор Чухрай

І хоча сьогодні не можна сказати достеменно, якому саме князю належить атрибуція, знахідка дала поштовх для нових досліджень.

Сама знахідка невелика — її діаметр 13х10 мм. Зазвичай, такі вислі печатки містять схожу іконографію, а проте виділяються більшим розміром.

За словами дослідників, це наймасштабніші археологічні дослідження княжого Володимира за всю історію.

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