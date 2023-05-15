Гурт ABBA може воззʼєднатися на Євробаченні 2024

Наступного року вони святкуватимуть 50-річчя своєї перемоги на пісенному конкурсі.

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Культовий шведський гурт ABBA може воззʼєднатися на пісенному конкурсі Євробачення 2024, який збігається з 50-річчям перемоги музикантів з їхнім хітом Waterloo. Про це пише The Sun.

Пісенний конкурс у 2024 пройде у Швеції після того, як співачка Лорін здобула перемогу на Євробаченні 2023 у Ліверпулі (вона також стала першою жінкою, яка виграла змагання двічі).

"Після перемоги Швеції люди збираються вкладати свої гроші, гроші, гроші (натяк на популярну пісню гурту, — ред.) на возз’єднання ABBA… Вони виграли Євробачення в Брайтоні в квітні 1974 року, і наступного року буде 50-річчя з того часу", — розповідає джерело.

ABBA Фото: Getty Images

Гурт, що складається з Агнети Фельтског, Бʼєрна Ульвеуса, Бенні Андерссона та Анні-Фрід Лінгстад, став надзвичайно відомим після перемоги в конкурсі 1974 року та випустив вісім студійних альбомів, а через десять років розпався.

Проте глядачі вважають, що організатори спеціально влаштували перемогу Лорін, щоб Швеція могла прийняти гостей на ювілей гурту ABBA.

Четвірка переформувалася у 2020 році та випустила свій новий альбом Voyage.

ABBA Фото: Getty Images

Нагадаємо, переможниця Євробачення 2023 Лорін розповіла про ставлення до українців.

Також Фокус писав про творчий шлях шведської співачки Лорін, яка здобула перемогу у пісенних змаганнях вдруге.