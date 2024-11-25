"Емоційне припущення": нардеп спростував свою заяву про повернення ВПО на окуповані території

Парламентар Максим Ткаченко зазначив, що даних про повернення осіб на окуповані території у нього немає.

Народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в коментарі "Укрінформу" спростував свою заяву про кількість ВПО, які повертаються на окуповані території. Він назвав ці слова власним припущенням.

"Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення", — заявив він.

Нардеп додав, що є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території. Однак, за його словами, "аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути".

"Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова", — додав Максим Ткаченко.

Нагадаємо, раніше нардеп зазначив, що приблизно 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тисяч — у тимчасово окупований Маріуполь.

"Вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території", — розповів Максим Ткаченко.

Він зазначив, що 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на українську землю Росія. Водночас, за його словами, кожен третій з них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію — це приблизно 67–70 тисяч осіб. За словами нардепа, ВПО ухвалюють рішення щодо повернення на ТОТ, адже не отримали належної підтримки та допомоги від держави, щоб інтегруватись у нові громади.

Зазначимо, що переселенці з Донецької та Луганської областей, які влаштувалися в Запорізькій, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, мають можливість отримати фінансову допомогу на опалювальний сезон. Кабінет Міністрів починає запроваджувати пілотний проєкт з допомоги ВПО, які орендують житло у східних, центральних та південних областях України.