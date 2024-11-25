"Эмоциональное предположение": нардеп опроверг свое заявление о возвращении ВПЛ на оккупированные территории

Парламентарий Максим Ткаченко отметил, что данных о возвращении лиц на оккупированные территории у него нет.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максим Ткаченко в комментарии "Укринформу" опроверг свое заявление о количестве ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории. Он назвал эти слова собственным предположением.

"Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение", — заявил он.

Нардеп добавил, что есть отдельные случаи, когда украинцы по разным причинам вынуждены совершать поездки на временно оккупированные территории. Однако, по его словам, "речь отнюдь не идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть".

"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова", — добавил Максим Ткаченко.

Напомним, ранее нардеп отметил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, в частности, до 70 тысяч — во временно оккупированный Мариуполь.

"Уже около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории", — рассказал Максим Ткаченко.

Он отметил, что 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на украинскую землю Россия. В то же время, по его словам, каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию — это около 67-70 тысяч человек. По словам нардепа, ВПЛ принимают решение о возвращении и ТОТ, ведь не получили должной поддержки и помощи от государства, интегрироваться в новые общины.

Отметим, что переселенцы из Донецкой и Луганской областей, которые устроились в Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях, имеют возможность получить финансовую помощь на отопительный сезон. Кабинет Министров начинает вводить пилотный проект по помощи ВПЛ, которые арендуют жилье в восточных, центральных и южных областях Украины.