Участник ABBA Бенни Андерссон пожертвовал бородой ради цифровой копии

Созданием голограмм участников коллектива занимается студия Джорджа Лукаса, режиссера "Терминатор", "Титаника" и "Аватара".

Знаменитая шведская группа АВВА, которая на прошлой неделе анонсировала свое возвращение с революционным концертом и новым альбомом Voyage, уже представила первые за 40 лет песни, высоко оцененные критиками, сообщает The Daily Mail.

Сразу после анонса 71-летняя Агнета Фельтског, 76-летний Бьорн Ульвеус, 74-летний Бенни Андерссон и 75-летняя Анни-Фрид Люнгстад ​​выпустили новые треки I Still Have Faith In You и Don"t Shut Me Down. Весь альбом поклонники группы услышат не раньше 5 ноября.

Коллектив также сообщил, что отыграет тур "Лучшие хиты" в качестве цифровых персонажей. Участники группы объединились с командой из 850 человек из Industrial Light & Magic, основанной Джорджем Лукасом, чтобы создать цифровые версии себя для концерта, используя технику захвата движения и исполнения.

Концертный тур ABBA начнется 27 мая 2022 года на ABBA Arena, современной арене вместимостью 3000 человек, расположенной в Олимпийском парке Королевы Елизаветы в Лондоне.

[ + – ] Арена, которая строится для концертного тура АВВА в Лондоне Фото: ABBA Voyage/Twitter

По словам Бьорна Ульвеуса, в песенном шоу ABBA придерживаются своего собственного стиля, а не пытаются идти в ногу со временем.

В первом клипе АВВА, появившемся на YouTube-канале группы, в конце видео можно увидеть, как выглядят цифровые копии артистов. Это песня о пути коллектива.

"Первая песня I Still Have Faith In You, я просто знал, что она должна быть о нас. Речь идет о том, чтобы "осознать, что быть там, где мы есть, невероятно, никакое воображение не может это придумать. Выпустить новый альбом через 40 лет и по-прежнему оставаться лучшими друзьями и наслаждаться компанией друг друга, полной преданностью, кто испытал это? Никто", – рассказал Бенни Андерссон.

[ + – ] Первый за последние 40 лет клип АВВА на песню I Still Have Faith In You

Ради создания цифровой копии Бенни пришлось сбрить бороду.

"Нам предложили отправиться в тур в качестве цифровых персонажей, и мы обнаружили, что это возможно – это старая технология. Но версия должна была иметь наше цифровое "я". Мы хотели сделать это, пока не умерли! Единственная проблема в том, что нам пришлось сбрить бороды — у меня борода была 50 лет — чтобы все было правильно.

[ + – ] На сцене зрители увидят молодых артистов Фото: ABBA Voyage/Twitter

По словам Бьорна, захват движения делали в студии в Стокгольме, и участники АВВА приезжали туда каждый день в течение пяти недель.

Шведский квартет еще в 2018 году объявил, что они планируют записать новые треки впервые за 35 лет, а в прошлом году было подтверждено, что у них больше песен, чем планировалось изначально. Однако планы несколько подвинула пандемия коронавируса.

Группа АВВА, состоящая из двух семейных пар, распалась на пике популярности, в 1982 году. Со временем Бьорн развелся с Агнетой, а Бенни – с Фридой. Коллектив долгое время отвергал любые предложения о воссоединении, однако в 2016 году они все же собрались и выступили на частном мероприятии.