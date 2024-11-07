"Не имеет права уехать": Остап Ступка объяснил, почему его сын Дмитрий остается в США (видео)

Дмитрий имеет определенные проблемы с документами, которые не позволяют ему выехать из США, говорит Остап Ступка. Какие именно проблемы — актер не уточняет.

Младший сын актера Остапа Ступки, Дмитрий, выехал из Украины перед началом полномасштабного вторжения и до сих пор домой не возвращался. Его отец заверил, что младший Ступка хочет вернуться, однако не может этого сделать из-за нюансов с документами. На вопрос о сыне Остап ответил в интервью программе "Утро в Большом Городе".

Актер Остап Ступка с начала российско-украинской войны живет и работает в Украине. Журналисты спросили у него, планирует ли вернуться домой из США его сын Дмитрий.

"Планы есть, просто у него есть определенные нюансы с документами. Он не имеет права покидать территорию Соединенных Штатов, поэтому он сейчас там. Подробности вам будут не интересны, это касается документации", — ответил Остап.

Старший Ступка предположил, что сын может вернуться в Украину еще до завершения войны.

"Если у него все сложится с документами американскими — то почему нет?" — сказал актер.

Остап Ступка о возвращении сына Дмитрия в Украину — на видео с 2:03.

Что Дмитрий Ступка говорил о возвращении в Украину

Сам Дмитрий в июне этого года говорил, что возвращаться на Родину он не планирует, пока продолжается полномасштабная война. Объяснил, что для него сейчас важнее общение с маленькой дочерью Богданой, которая живет в США вместе с его бывшей женой Полиной Логуновой. Поскольку Полина открыла в Штатах собственный бизнес и не планирует возвращаться с дочкой домой, Ступка-младший так же решил оставаться рядом с ребенком.

Дмитрий также сообщал, что живет в Лос-Анджелесе с новой возлюбленной Юлией Барабановой.

Актер сказал, что не хочет навсегда покинуть карьеру в Украине и скучает по Киеву и близким людям, поэтому после завершения войны все же планирует вернуться и жить на две страны.

Напомним, 14 августа в интервью Фокусу Анастасия Приходько объяснила свою позицию относительно артистов-мужчин, которые во время полномасштабного вторжения выехали за границу и не спешат возвращаться в Украину. По ее словам, она относится к ним безразлично и интересует ее лишь то, как украинские поклонники могут встретить их, если они решат вернуться.