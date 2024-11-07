"Не має права виїхати": Остап Ступка пояснив, чому його син Дмитро лишається в США (відео)

Дмитро має певні проблеми з документами, які не дозволяють йому виїхати зі США, каже Остап Ступка. Які саме проблеми — актор не уточнює.

Молодший син актора Остапа Ступки, Дмитро, виїхав з України перед початком повномасштабного вторгнення і досі додому не повертався. Його батько запевнив, що молодший Ступка хоче повернутися, проте не може цього зробити через нюанси з документами. На питання про сина Остап відповів у інтерв'ю програмі "Ранок у Великому Місті".

Актор Остап Ступка від початку російсько-української війни живе та працює в Україні. Журналісти спитали в нього, чи планує повернутися додому зі США його син Дмитро.

"Плани є, просто в нього є певні нюанси з документами. Він не має права залишати територію Сполучених Штатів, тому він зараз там. Подробиці вам будуть не цікаві, це стосується документації", — відповів Остап.

Старший Ступка припустив, що син може повернутися до України ще до завершення війни.

"Якщо у нього все складеться з документами американськими — то чому ні?" — сказав актор.

Остап Ступка про повернення сина Дмитра до України — на відео з 2:03.

Що Дмитро Ступка говорив про повернення до України

Сам Дмитро в червні цього року казав, що повертатися на Батьківщину він не планує, поки триває повномасштабна війна. Пояснив, що для нього наразі важливіше спілкування з маленькою донькою Богданою, яка живе у США разом із його колишньою дружиною Поліною Логуновою. Оскільки Поліна відкрила у Штатах власний бізнес і не планує повертатися з донькою додому, Ступка-молодший так само вирішив лишатися поряд із дитиною.

Дмитро також повідомляв, що живе в Лос-Анджелесі з новою коханою Юлією Барабановою.

Актор сказав, що не хоче назавжди покинути кар'єру в Україні та сумує за Києвом і близькими людьми, тому після завершення війни все ж таки планує повернутися та жити на дві країни.

Нагадаємо, 14 серпня в інтерв'ю Фокусу Анастасія Приходько пояснила свою позицію щодо артистів-чоловіків, які під час повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і не поспішають повертатися до України. За її словами, вона ставиться до них байдуже і цікавить її лише те, як українські шанувальники можуть зустріти їх, якщо вони вирішать повернутися.